VIDEO: Vulgární řidič kamionu blokoval dva pruhy, šéf se za něj omluvil

„Kam se chceš nas*at, ty buzerante,“ ozvalo se z kamionu poté, co se ho snažil řidič osobního auta objet.

„Stojíme tady všichni ve frontě! Si mě natoč, pošli si to do TV ho*na,“ pokračoval podrážděný šofér kamionu. Vozidla jedoucí za ním před sebe nepustil.

„Takoví lidé by vůbec neměli řídit. Každý, kdo se s tímto jednáním setkává, by si to neměl nechat pro sebe. V Německu nebo Rakousku by si to řidič nedovolil,“ myslí si autor videa.

Ten zvažoval, zda vzít za jízdy do ruky mobil a blokující kamion natočit, nebo ne. Nakonec záběr udělal a zveřejnil.

Poslal ho i litomyšlskému autodopravci, v jehož kamionu šofér jel.

„Děkuji Vám za upozornění. Řidič už byl informován a okamžitě pro návratu s ním situaci budeme řešit. Jménem firmy se Vám omlouvám a doufám, že se podobná situace a zkušenost s našimi řidiči již nebude opakovat,“ reagoval majitel firmy.

V rozhovoru pro iDNES.cz doplnil, že se šofér hájí tím, že je v místě incidentu zúžení, on jel v levém pruhu a chtěl se zařadit do pravého, manévr mu však trval déle, než předpokládal.

„Když se tam udělala mezera, tak se snažil zajíždět doprava, ale nestihl se prý uchytit tak rychle, jak by se pánovi, který jel za ním, líbilo. Nervy tekly. Řekl jsem mu, že si nepřeji, aby se takhle na silnici choval,“ doplnil autodopravce.

„Je jeden z nejlepších. Překvapilo mě to. Jednou měl bouračku, když se pod ním utrhla krajnice, za to nemohl,“ pokračoval majitel firmy.



Kamion není autoškola, říká expert

Řidič je na cestě do Švédska, vrátit se má o víkendu. „Pán mi řekl jednu verzi, šofér mi řekl druhou. Myslím, že pravda bude někde uprostřed. Maximálně mu můžu domluvit, že nechci, aby mi taková videa chodila a aby si někdo na naši firmu stěžoval,“ uzavřel dopravce.

Podle dopravního experta ze společnosti BESIP se řidič kamionu, který úmyslně jede mezi pruhy, jednoznačně dopouští přestupku. „Bránění v předjíždění, nebezpečná jízda, jízda po středové čáře - můžete se vybrat. Tam je všechno špatně,“ poznamenal Pavel Čížek.

Případný postih záleží na posouzení policie. „Kritérií je tam celá řada a největším problémem nemusí být pokuta. Pokud řidič svým počínám ohrožuje ostatní auta, může to být bráno jako veřejné ohrožení a podobně. Takové chování je velmi nebezpečné, protože kamion je mnohatunový kolos a kdyby se cokoliv stalo, odskáčou to hlavně menší auta,“ sděluje Čížek.

Omluvou pro řidiče kamionu může být zúžený pruh, v němž se bojí, aby mu vůz nesjel po krajnici, a raději tak projíždí mezi dvěma pruhy.

„Ale nějaké oplácení nebo vychovávání ostatních řidičů rozhodně není na místě, protože kamion není autoškola a má se držet svého pruhu,“ oznamuje Čížek.