Brno podpoří dietní stravování ve školách

„Pro rodiče dětí se speciální dietou je složité zajistit zdravé obědy. V Brně už 2,5 roku připravuje 20 školních jídelen dietní obědy pro své žáky. Pro kuchaře to v praxi znamená práci navíc. Musejí se učit nové postupy, projít školením a dietní jídla například vaří v oddělených nádobách. Díky příspěvku od města mohou být za tuto práci odměněni nebo si jídelny mohou pořídit potřebné kuchařské potřeby. Rádi bychom, aby se do projektu od dalšího školního roku zapojilo více škol. Nejdříve však chceme podpořit ty stávající, protože si to zaslouží,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Dvacítka škol a školních jídelen, například při ZŠ Arménská, Pavlovská nebo Mehautova, obdrží 5 tisíc korun měsíčně, a to i zpětně za uplynulé dva měsíce letošního roku. V případě, že se rozhodnou další školy nebo školská zařízení poskytnout svým žákům možnost dietního stravování, bude příspěvek připraven i pro ně.

S úpravou receptur pokrmů tak, aby byly pro dietní stravování vhodné, a se zajištěním podmínek pro jejich přípravu pomáhají jídelnám odborníci z Masarykovy univerzity. „Studenti oboru Nutriční specialista zdarma poskytují školním jídelnám odbornou garanci dietního stravování, kterou vyžaduje vyhláška o školním stravování, a zároveň tím získávají potřebnou praxi v průběhu studia,“ dodal Martin Krobot, asistent z Ústavu ochrany a podpory zdraví Masarykovy univerzity.

Město také připravuje školení kuchařů a kuchařek ve spolupráci se střední zdravotnickou školou, tak aby mohli tato dietní jídla sami připravovat. Dále se uskuteční workshopy s rodiči školáků a kuchaři, kde mohou sdílet své zkušenosti.

Ve školských zařízeních ve městě Brně se nejčastěji připravují bezlepkové, bezlaktózové a diabetické pokrmy. Děti také často trpí alergiemi na vejce, ořechy, citrusy, ryby, kakao. V případě zmíněných alergií není připravována speciální strava, pouze jsou tyto potraviny vyloučeny z jídelníčku.