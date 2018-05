Noční vlci projíždějí Moravou, uctili hrdinství sovětů za 2. světové války

„Po straně jsem spatřil krátký fialový záblesk a v tom okamžuku se z mlhy vynořil temný obraz německého Panthera. Následovalo několik výstřelů a do toho zazněla zpráva podporučíka Krasnova, že jeho tank je zasažen a hoří,” vzpomínal ve svém deníku sovětský poručík Ivan Stěpanovič Mirenkov na události z poloviny dubna 1945. S jediným tankem a pětičlennou posádkou se u Staroviček na Břeclavsku postavil přesile čtyř německých tanků, a přesto se mu je povedlo zastavit.

Sedmdesát tři let poté se u památníku sjela více než stovka motorkářů, kteří doprovodili ruský motorkářský klub Noční vlci. Společně se zastupiteli obce i veterány z války položili věnce a uctili památku padlých.

„Věřím, že oslavíme osvobození naší obce tak, aby byl odkaz těchto událostí předáván následujícím generacím pouze ve vzpomínkách a bez nutnosti znovu opakovat hrůzné události,” pronesl k téměř třem stovkám lidí starosta Staroviček Vladimír Drbola.

„Neustálé vypětí, dlouhodobé strádání a hrůzné zážitky účastníků válečných událostí bez osobního prožití dnes, z pohodlí svých domovů, můžeme jen těžko chápat a posuzovat,” dodal.

Kromě motorkářů se u památníku objevil i veterán Jan Hronek. “Bylo mi patnáct, když skončila válka. Byl jsem v partyzánské jednotce, říkali že nejmladší, a vysílali mě tam, kam se třeba dospělí muži nedostali. Pracoval jsem i pro zpravodaje, ale většinu času jsem působil na Valašsku, ne tady na jihu,” vzpomínal Hronek. S Nočními vlky se setkal poprvé.

Z Moravy zamíří Noční vlci do Prahy

K oslavám se připojila i atašé generálního konzulátu Ruské federace Karina Sultánová. „Chtěla bych jménem Ruské federace vyjádřit vděčnost vám všem za uchovávání památky sovětských vojáků a důstojníků, kteří během posledních dnů války položili život za osvobození vaší země,” řekla u památníku Sultánová.

Na jižní Moravu přijeli Noční vlci, kteří se řadí mezi podporovatele ruského prezidenta Vladimira Putina, ze slovenské Bánské Bystrice, Trnavy či Bratislavy. „V souvislosti s návštěvou Nočních vlků nemáme hlášeno žádné narušení veřejného pořádku, věřím, že poklidně z kraje také odjedou,“ sdělil mluvčí policistů Bohumil Malášek.

Motořkáři, o nichž kritici tvrdí, že pouze šíří ruskou propagandu, zajeli do Hustopečí i na brněnský Ústřední hřbitov. Z Hustopečí, kde v neděli přespávají, se motorkáři přesunou do Prahy a později do Drážďan a Berlína.