Nové brněnské nádraží se zdá Babišovi drahé, vláda chce informace

Vedení kraje a Brna si v uplynulých měsících schválili odsunutí nádraží k řece. Definitivní polohu ještě musí schválit vláda, jelikož hlavním investorem stavby bude stát.

„Za 46 miliard nádraží, to je člověk skutečně překvapen tou sumou. Je to rozhodnutí kraje a města a zaplatit to má SŽDC (Správa železniční dopravní cesty - pozn. red.), což je státní organizace. Budeme chtít detailnější informace,“ řekl v Brně Andrej Babiš (ANO).

Cenu za přestavbu brněnského železničního uzlu dal do kontrastu s jinými nádražími, které rovněž potřebují opravu. Jako příklad uvedl havířovské a kolínské. Nezdá se mu totiž, že výdaje na nádraží v Brně budou mnohonásobně vyšší než výdaje na několik jiných nádraží dohromady.

„Je v plánu oprava šedesáti nádraží za šest miliard. A tady je jedno nádraží za 46 miliard. Takže se logicky ptám, proč je to tak drahé?“ tázal se premiér.

Ráno se mu potřebu přesunutí nádraží snažil při prohlídce nástupišť vysvětlit primátor Petr Vokřál s hejtmanem Bohumilem Šimkem (oba také ANO). K Babišově nelibosti mu ani jeden ale nebyl schopen odpovědět, kolik lidí nádraží ročně využije. S odpovědí, že jde o miliony, se nespokojil.

„Ráno jsem nedostal žádné informace, teď jsem dostal rozbor,“ konstatoval premiér v demisi po dopoledním jednání s jihomoravskými radními. S tímto rozborem se teď bude chtít podrobně seznámit.