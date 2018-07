VIDEO: Modrá barva v akci. Začalo lajnování míst pro rezidentní parkování

Nový parkovací systém začne zkušebně v nejužším centru od 1.září. „Pro nás to znamená namalovat vodorovné modré čáry a osadit svislé dopravní značky a později sem umístit kamery a nové parkovací automaty a to vše v celkem 31 ulicích a do konce srpna,“ poznamenala mluvčí Bkom Vladimíra Navrátilová.

Jako první přišly na řadu Opletalova a Besední ulice, kde se ale i přes zákazové značky „zapomnělo“ pár aut. Proto spolu se k vozům s technickým vybavením na značkování přidal i vůz odtahové služby.

„Odtah je pro řidiče nepříjemný a pro nás znamená velké zdržení, ale nutně potřebujeme ulici úplně prázdnou, takže doporučujeme všem řidičům, aby si přenosné značky hlídali,“ dodala Navrátilová.

Opuštěnou ulici pak ještě projely čistící vozy a mezi tím si lidé s Bkom čáry předběžně načrtli. Do konce prázdnin pomalují celkem 31 ulici v městské památkové rezervaci. Kromě čar a značek nainstalují ještě parkovací automaty na mince a platební karty a 22 kamerových bodů, které budou hlídat vjezdy a výjezdy do historického centra.

Značky oznamují pomocí barev modré pro rezidenty, zelené pro abonenty a oranžové pro návštěvník, kdo na daném místě může parkovat a kdy.

„Do 1. září budou zakryté plachtou s označením Nový systém parkování v Brně. Celkem odstraníme přes 350 značek a kolem 580 značek namontujeme. Některé značky odstraníme úplně, jinde jen přidáme dodatkovou tabulku s označením, kdy zde může parkovat a v kterých hodinách,“ doplnila Navrátilová.

Kvůli rezidentnímu parkování město nakoupilo 120 nových automatů za 21 milionů korun. Celkem 58 jich přijde na místa už letos, zbytek v příštím roce tak, jak se budou modré zóny rozšiřovat .

Do srpna bude hotová městská památková rezervace a v září a říjnou se Bkom přesune do ulic Kapitána Jaroše a na Grohovu a Antonínskou, aby od 1. Listopadu mohlo být spuštěné rezidentní parkování. Bližší informace k „revoluci“ v parkování vBrně najdou lidé na webu www.parkovanivbrne.cz.