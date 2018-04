Brno určilo šest priorit pro kola, cyklisté si však stěžují na průtahy

Přírodní cestu na levém břehu Brněnské přehrady využívají cyklisté velmi často. Terén tam však není zrovna ideální a nejbezpečnější. Vedení Brna proto plánuje dát na úpravu úseku mezi zastávkou Zouvalka a mostem pod hradem Veveří 25 milionů korun.

Radní ještě musejí vyřešit majetkoprávní vztahy s vlastníkem pozemků - státním podnikem Lesy České republiky. Nicméně už si schválili návrh o směně a buď ke konci letošního roku, či na jaře toho příštího by se dělníci mohli pustit do práce.

Pro cyklisty je to jedna z mála novinek, na které se v Brně mohou v relativně blízké době těšit. A to jim vadí, zvlášť když současné vedení města mělo být dopravě na kolech výrazně nakloněné a naslibovalo řadu změn.

Nově si sice stanovilo, kterých šest cykloprojektů je třeba udělat přednostně, zároveň ale přiznává, že jejich převedení do praxe nebude jednoduché.

Na seznamu jsou následující položky: ulice Křenová, Lidická se Štefánikovou, převedení cyklistů přes Vídeňskou a Renneskou ulici u řeky Svratky či spojení Kotlářské ulice přes Pionýrskou, Drobného až k Provazníkově ulici. Dále jsou v plánu některé nedodělané části cyklostezek podél Svratky a Svitavy.

„V minulosti se vedle řek udělaly jen jednodušší úseky, to znamená například po hrázi či náspu. Přejezdy a křížení se nedořešily, třeba podjezd pod Hladíkovou. My jsme si proto vytkli, že musíme tyto části dotáhnout, aby cyklostezky byly plně funkční,“ vysvětlila záměr městská zastupitelka Hana Kašpaříková (Žít Brno).

Problémem jsou náklady i šířka silnic

Ta patří do takzvané Pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu, kterou na začátku letošního roku založil v té době ještě náměstek pro dopravu Matěj Hollan (Žít Brno).

Skupina dala dohromady přednostní opatření, která mají být klíčová pro to, aby se podařilo naplnit cíl zvýšit do roku 2030 podíl cyklistické dopravy ve městě na šest procent a do roku 2050 na dvanáct procent. Momentálně totiž kola tvoří pouhá dvě procenta způsobu přepravy po Brně.

Priority pro cyklisty v Brně Prioritní radiály: pruhy v ulici Křenová

pruhy v Lidické a Štefánikově

přejezd přes Vídeňskou a Renneskou u řeky Svratky Prioritní tangenty: spojení ulic Kotlářská, Pionýrská, Drobného a Provazníkova

křížení cyklostezky podél Svitavy s Hladíkovou, Křenovou, Zábrdovickým mostem, Valchařskou, Černovickou a Kaštanovou

křížení cyklostezky podél Svratky s Kšírovou, podjezdem pod Heršpickou, Renneskou, Vídeňskou a Pisáreckou Zdroj: Odbor dopravy MMB

Šestice nejdůležitějších projektů je v různé fázi. I jejich podoba závisí na jednotlivých ulicích. Například v Křenové jsou v plánu cyklopruhy, stejně tak v Lidické a na ni navazující Štefánikově. Právě tam je úprava na třídu přátelskou pro cyklisty nejblíže svému vzniku. „Všechny podklady jsou už zpracované, čekáme na spuštění rezidentního parkování,“ zmínila Kašpaříková projekt, jenž v historickém jádru odstartuje v září a postupně se rozšíří do dalších oblastí.

Další palčivý problém? Zmíněný podjezd pod mostem v Hladíkově ulici, kde se cyklostezka kříží s čtyřproudovou silnicí. Pro cyklisty je to jedno z nejnebezpečnějších míst v Brně. Hotovo by mohlo být ale nejdříve za tři roky.

Ještě dál je podle Kašpaříkové bezpečný přejezd přes Vídeňskou ulici naproti Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a Renneskou třídu u DRFG Areny. A není to jen obří investice, která tento projekt brzdí.

„Největším problémem je pro nás šířka stávajících silnic, která ne vždy umožňuje udělat bezpečná cykloopatření,“ reagovala Radka Loukotová z tiskového oddělení magistrátu.

Minulé vedení toho zvládlo víc, tvrdí spolek Brno na kole

Cyklisté si tak stěžují, že viditelných opatření, která by pro ně město v tomto volebním období udělalo, zase tolik není. Hned po komunálních volbách v roce 2014 se koalice uvedla záměrem otevřít pěší zónu pro cyklisty v centru po 24 hodin, o rok později jej převedla do praxe. Po městě také rozmístila stojany na kola, na další kroky se ale cyklisté rozpomínají těžko.

„Tuhle mi kolega říkal, že novinky pro cyklisty, to je úplná tragédie. A měl pravdu,“ posteskl si předseda spolku Brno na kole Michal Šindelář. „Je bohužel pravda, že za dopravního náměstka Roberta Kotziana (nyní Brno+, dříve ODS, pozn. red.) se toho udělalo víc. Cyklopruhy v Kounicově ulici nesnesou svým přínosem srovnání s ničím, co udělala stávající radnice,“ dodal Šindelář.

Na druhou stranu ale zdůraznil, že současné vedení bude zřejmě sklízet výsledky své práce až v následujícím volebním období.

Cyklistům navíc nepomohlo ani to, že se na odboru dopravy vystřídali dva náměstci. Richarda Mrázka (ANO) nahradil Hollan, načež se začátkem letošního dubna doprava zase vrátila Mrázkovi.

Ten přislíbil, že se bude navrženými cykloopatřeními zabývat v následujících týdnech. „Jakmile dotáhneme část rezidentního parkování, vyhodnotíme si tohle,“ prohlásil Mrázek.

Klip, který láká Brňany na kola: