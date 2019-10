Brno chce po developerech také školky a hřiště, zvýší to ceny bytů

Novou obytnou čtvrť pod kopcem Hády v brněnských Maloměřicích chystá už sedmým rokem soukromý developer. V několika etapách chce postavit 435 bytů ve viladomech a rodinných domcích.

Jejich obyvatelům by měla od začátku kromě jiného sloužit i nová mateřská školka pro 24 dětí, kterou v jednom z domů vybuduje a zaplatí developer a pak ji za symbolických tisíc korun převede městu. To chce do budoucna ke každému projektu sepsat plánovací smlouvu, do které svoje požadavky zakotví.

„Museli jsme to udělat. Na každých 500 obyvatel vzniká potřeba jedné třídy mateřské školy. Jejich kapacita je ale v Brně vyčerpaná, takže to je způsob, jak tuto službu zajistit,“ poznamenal radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Smlouva se společností Trikaya, která pod Hády staví, je už sepsaná. A netýká se jen školky. K ní musí developer přidat i kanalizaci, náměstí s dvanácti obchody, hřiště pro děti i pro dospělé, piknikový prostor a obnovenou příjezdovou komunikaci Pod Hády s chodníkem a novým osvětlením.

„Vyzkoušíme si to tam. Do budoucna k tomu pak chceme zavázat všechny developery. Ne každé město to má, ale například v Praze je to standard,“ upřesnil Chvátal. A pravidlo chce město vklínit i do připravovaného územního plánu.

Infrastruktura pod Hády přijde předběžně na sto milionů korun. Jen školka pak na patnáct milionů.

„Dohoda není úplně fér, ale je to něco, co musíme obětovat. Chápeme snahu města, aby byla čtvrť živá a kompletní se vším všudy, a také s tím počítáme. Bohužel se to promítne nějakým procentem do ceny bytů,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Trikaya František Šudřich.

Veřejné školky ušetří rodičům tisíce měsíčně

Podle radního Chvátala se zvýšení ceny bytu vykompenzuje lepšími a levnějšími službami.

„Proto chceme, aby školky byly veřejné, takže cenově jinde než soukromé, které by tam jinak vznikly. Pokud to jde, můžeme poskytnout developerovi pozemek. Ty však zrovna v těchto lokalitách prakticky nejsou, takže s tím nemůžeme operovat systematicky,“ reagoval radní.

Ve školce zaplatí rodiče poplatek v řádech stokorun měsíčně, v soukromé školce šest i více tisíc.

Školky, které investoři projektů postaví, dostanou do správy městské části. Ty jsou s řešením spokojené. Lokalita pod Hády je v městské části Maloměřice a Obřany první takto velkou zástavbou.

„S developerem se domlouváme už od roku 2012 a staví se k tomu vstřícně. Chtěli jsme předejít tomu, co se stalo v jiných částech, například v Bystrci na Kamechách, kde postavili byty a lidé pak chodili se sudlicemi na zastupitelstvo s tím, že nemají kam dávat děti do školky,“ komentovala starostka městské části Klára Liptáková (KDU-ČSL).

Developeři zatím neprotestují

Nová pravidla vítá například i starosta Černovic Ladislav Kotík (Společně pro Černovice). V tamní lokalitě Na Kaménkách do deseti let vznikne přibližně 1 900 bytů, zhruba 800 má být městských. Další postaví společnost IMOS Development. Ve finále se mají dnes osmitisícové Černovice rozrůst o 4 500 lidí a další tři tisícovky by tam měly dojíždět za prací.

„V plánu jsou dvě školky a rozšíření zdejší základky. Rádi bychom získali také sportoviště, nové komunikace a určitě nám nebude stačit radnice. Jde o to, kdo to postaví a zaplatí. Budu jen rád, když to město nějak utřídí a dá tomu jednotná pravidla pro jednání s developerem,“ říká starosta.

I tam zvýšené náklady nakonec zaplatí kupci bytů. „Hradíme celou infrastrukturu – komunikace, křižovatky, parky, chodníky a podobně. Tyto náklady jsou promítnuté v ceně bytů. Pokud bychom stavěli školku, bylo by to stejné. Zatím to po nás ale nikdo nepožaduje,“ uvedla zástupkyně společnosti IMOS, která staví na Kaménkách, Hana Vyplelová.

Tlak na stavebníky vychází z požadavků obyvatel města i radnic. Lidé kritizují magistrát například za postup v oblasti Sadové ulice v Králově Poli, kde už před lety prodal pozemky developerům a nezajistil zázemí s obchody a školkami.

Podobný problém řeší například v Bosonohách s 2 500 obyvateli, kde chtějí stavět tři firmy. Kromě dopravního napojení chce vedení městské části i školku. „Nakonec jsme prosadili alespoň mateřinku v jednom z objektů, ale jen o 15 dětech, a pokud bude soukromá, nic neřeší,“ uvedl již dříve starosta Miroslav Sojka (ČSSD).

Developeři – alespoň navenek – proti přístupu města neprotestují. „Je to poměrně běžná věc třeba i v Praze i jinde v zahraničí. Je to jen otázka rozměru. A tam jsme ještě ve vyjednávání s městem nedošli,“ uvedl například Martin Hubinger ze skupiny T. E, která chystá projekt na rozhraní Bohunic a Starého Lískovce.