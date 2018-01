Brno chce zatočit s černými stavbami

Černé stavby často lidem komplikují život. Byly vystavěny bez příslušných povolení, stojí v místech, ve kterých stát nemohou, hyzdí veřejný prostor nebo brání rozvoji lepší občanské vybavenosti. Městské části by měly černé stavby odstraňovat. Vyčleňování finančních prostředků na tuto činnost je však velkým zásahem do jejich rozpočtu. Město proto vytvořilo fond, do kterého vyčlenilo 10 milionů korun. Z tohoto fondu mohou nyní městské části čerpat finanční prostředky na odstraňování černých staveb.