Také Brno vyjde vstříc rodičkám, chystá centrum pro porody bez lékaře

Rekordní porodnost hlásí Fakultní nemocnice Brno – za prvních šest měsíců 3 118 porodů, což je o 85 více než za stejné období loni. Podle mnohých jde o další důkaz, že největší jihomoravské město se bez nových porodních zařízení neobejde.

Kromě dlouho plánované obří porodnice v Bohunicích město nově prosazuje také vznik takzvaného Centra porodní asistence. Plánuje ho postavit v areálu Nemocnice Milosrdných bratří.

„Zařízení by fungovalo na principu penzionu, ve kterém nejsou lékaři a vše je v kompetencích porodních asistentek. Pokud by se však porod zkomplikoval, pomoc by byla nablízku,“ nastínil koncept náměstek primátorky pro zdravotnictví Petr Hladík (KDU-ČSL).

První takové centrum v Česku otevřela v únoru pražská Nemocnice Na Bulovce. Jde o alternativu konceptu porodního domu, který měl fungovat samostatně mimo nemocnici, tedy bez patronátu lékařů. Proti tomu se však kvůli bezpečnosti dětí i rodiček dlouhodobě staví ministerstvo zdravotnictví.

A tak svoji vizi poupravilo i Brno. „Jsme součástí pracovní skupiny na úrovni ministerstva zdravotnictví. Plánujeme se inspirovat v zahraničí, a kdyby měl zájem o zřízení centra soukromý investor, tak má v Brně určitě zelenou. Jinak ho postaví město,“ vzkázal Hladík.

Lékař u porodu není, ale je na blízku

Nyní se řeší, jak má zařízení konkrétně vypadat. Hladík už jednal i s ředitelem Nemocnice Milosrdných bratří Josefem Drbalem.

„Domluvili jsme se, že se sejdeme i se zástupcem Nemocnice Na Bulovce. Nyní si musíme vyjasnit konkrétní vize, jako například kapacitu centra. Areál nemocnice je prostorný a umožňuje celou řadu aktivit,“ podpořil záměr Drbal.

Vznik specializovaných center podporuje ministerstvo hlavně kvůli zájmu rodiček.

„Taková zařízení jsou kompromisním řešením. Právě proto, že je v nich možné, aby porod proběhl pouze pod vedením porodní asistentky, zároveň však aby v případě komplikací pomohl lékař. Bezpečnost matky a novorozence je pro ministerstvo prioritou,“ poznamenal mluvčí resortu Jan Brodský.

Moderní přístup k porodům chce ministerstvo postupně zavést ve všech svých nemocnicích, kde přijde na řadu renovace porodních oddělení. To je i případ Fakultní nemocnice Brno, kde se plánuje stavba nového zařízení, které zvládne šest tisíc porodů ročně.

Počítá se s několika pokoji, kde se rodičky dostanou výhradně do péče porodních asistentek. „Začátkem srpna nám nemocnice předložila investiční záměr. Nyní je připomínkován a zpřesňován. Další lhůty jednotlivých fází projektu následně vyplynou,“ informoval Brodský.

Centra se ujmou, předpovídá sociolog

Jako pozitivní krok vnímá novinky výkonná ředitelka Unie porodních asistentek Kateřina Hájková Klíčová. Zmiňuje například Velkou Británii, kde už podobný koncept funguje.

Centra porodní asistence Jde o novodobá zařízení, kde se o rodičky starají výhradně porodní asistentky . Lékař je přivolaný až v případě komplikací.

. Lékař je přivolaný až v případě komplikací. V Česku funguje jen jedno takové zařízení – od letošního února při Nemocnici Na Bulovce v Praze.

takové zařízení – od letošního února při Nemocnici Na Bulovce v Praze. Brno plánuje centrum porodní asistence postavit v areálu Nemocnice Milosrdných bratří . Moderní druh péče o rodičky má být také součástí nové obří porodnice , kterou ministerstvo postaví pro Fakultní nemocnici Brno.

. Moderní druh péče o rodičky má být také součástí , kterou ministerstvo postaví pro Fakultní nemocnici Brno. Kromě zmíněných center existuje také koncept takzvaného porodního domu , který ale není součástí nemocnice. Pracují tam jen porodní asistentky bez pomoci lékařů.

, který ale není součástí nemocnice. Pracují tam jen porodní asistentky bez pomoci lékařů. Vznik porodních domů ministerstvo zdravotnictví nepodporuje, nová centra naopak ano.

„Vítáme plány ministerstva zdravotnictví, které chce vyjít vstříc rodičkám. Doufám, že po vzoru Prahy se podaří centrum porodní asistence zřídit také v Brně,“ konstatovala Hájková Klíčová, jež se jednání také účastní.

Hladík věří, že Brno uspěje. „Myšlenka má politickou podporu, máme ji ukotvenou i v koaliční smlouvě, což je výrazný aspekt,“ domnívá se náměstek primátorky.

Sociolog Petr Fučík z Masarykovy univerzity nicméně upozorňuje, že současná čísla porodnosti nejspíš nevydrží. „Nárůst je spíš odraz ode dna způsobený věkovým složením obyvatel. Děti teď měla generace takzvaných Husákových dětí, ale žen v plodném věku bude postupně ubývat a porodnost spíše poklesne. Na konci 80. let se rodily slabší ročníky, tím pádem nás čekají hubená léta,“ míní Fučík.

Myšlenka vytvoření nových center je však podle něj z hlediska změny přístupů k porodům dobrá.

„Dorůstá generace, která je zvyklá na něco jiného, než byli naši rodiče. Věkový průměr prvorodiček v Brně je 30 let, 60 procent z nich má vysokoškolské vzdělání, jsou informované a jejich požadavky jsou jiné než u předchozí generace. I když porodnost bude klesat, dá se předpokládat, že o alternativu v podobě porodních center se zájem ještě zvedne,“ podotkl sociolog.