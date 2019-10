Brněnské ANO má nové vedení, vrací se do něj blízký stíhaného Švachuly

Bývalý místostarosta radnice Brno-střed Jiří Švachula byl podle vyšetřovatelů hlavním organizátorem pletich, při kterých si přišel minimálně na necelých devět milionů korun.

Pro buňku ANO otřesenou tímto skandálem je to však po půl roce uzavřená věc. Dokonce si opět zvolila stejné tříčlenné předsednictvo, vrátil se i někdejší šéf a blízký přítel stíhaného politika Pavel Dvořák.

Z přibližně 140 přítomných mu odmítly dát hlas jen dvě desítky spolustraníků. Dvořák přitom rezignoval na předsedu brněnské buňky pár dnů poté, co policisté provedli razii na radnici Brna-střed. Odchod tehdy vysvětlil rodinnými důvody.

„Když je někdo někoho kamarád, tak to neznamená, že nemůže kandidovat. Panu Dvořákovi se nic neprokázalo. Co se týče samotné kauzy, pan Švachula byl do týdne vyloučen z hnutí. Nic víc jsme udělat nemohli. Do budoucna si budeme dávat větší pozor, kdo do strany vstupuje a s jakými pohnutkami koná,“ uvedla starostka Králova Pole Karin Karasová, jež obhájila pozici předsedkyně brněnské buňky.

Redakce kontaktovala i místopředsedu Dvořáka. „Rušíte mě. Mám jednání, zavolejte po neděli, “ řekl jen nový první místopředseda brněnské organizace a položil telefon. Třetím členem předsednictva byl zvolen brněnský zastupitel a vedoucí tarifního odboru dopravního podniku Vít Prýgl, jemuž se také podařilo obhájit svůj post.

Debata a sebereflexe žádná, posteskl si jeden z členů

Ne všichni názor Karasové sdílí. Na sněm nepřišla přibližně třetina straníků a někteří právě proto, že se jim nelíbí postoj současného vedení.

„Bohužel do vedení předsednictva kandidovali lidé, kteří ještě korupční aféru nestrávili a nedistancovali se od ní. Nejvíc mě překvapil pan Dvořák, který má odvahu opět kandidovat, když byl se Švachulovou klikou v blízkém spojení. Toto jméno mně vadí nejvíc,“ uvedl například Miloš Paleček, který je šéfem organizace ANO v Chrlicích, kde hnutí v posledních komunálních volbách dostalo více než 43 procent hlasů.

„Bylo zbytečné na sněm vůbec chodit, protože větší organizace se mezi sebou dopředu dohodly, koho budou volit. Těžko tak můžete něco změnit,“ konstatoval Paleček.

Nespokojená byla ovšem i část z těch členů ANO, kteří na volební sněm přišli. Pro Dvořáka, jenž se do poslední chvíle snažil vyjednat si co největší podporu, nezvedli ruku.

„Jednání netrvalo ani hodinu, debata žádná. Stejně jako žádná sebereflexe. Poslechli jsme si, jak v kauze Švachula šlo o selhání jednotlivce. Připomíná mně to jednání jisté strany za minulého režimu,“ uvedl jeden z členů ANO, který si přál zůstat v anonymitě.

Pokud měl někdo výhrady, měl podle Prýgla na sněmu vystoupit. „Každý měl také možnost nominovat svého kandidáta do vedení,“ nechápe kritiku místopředseda brněnského ANO.

Zvolení Dvořáka zavřelo cestu do brněnské koalice

Na sněmu vystoupila pouze Karasová a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Konstatoval, že kauza stranu samozřejmě poškodila.

„Pan Švachula však již není naším členem a bude věcí orgánů činných v trestním řízení, jak celý případ skončí. Musíme se soustředit na budoucnost,“ myslí si Vokřál, jenž zároveň naznačil, že ze situace v Brně není příliš nadšený ani stranický šéf Andrej Babiš.

Podle Karasové má nyní brněnské ANO několik cílů. Stále stojí o to, dostat se do brněnské koalice. Podle zákulisních informací si však zvolením Dvořáka do vedení spíše uzavřelo cestu k vyjednáváním.

Hnutí chce také uspět za rok v krajských volbách. Na sněmu oznámil kandidaturu na lídra kandidátky Vokřál. Zároveň ale přiznal, že se již formuje koalice bez hnutí. Bývalý primátor se tak může ocitnout v situaci jako po komunálních volbách, kdy ANO sice v Brně vyhrálo, ale skončilo v opozici.

Podle politologa Lubomíra Kopečka bude záležet na tom, jestli se v kauze týkající se Brna-střed odehraje do krajských voleb něco zásadního.

„Tato kauza ANO v brněnských a jihomoravských poměrech samozřejmě poškozuje. Krajské volby ale budou až za rok. O kauze Švachula se nyní veřejně debatuje poměrně málo. Před krajskými volbami se to může změnit a ANO u voličů poškodit,“ míní politolog.