Z Brněnské přehrady vytahují 250 pneumatik, někdo je asi vysypal z mostu

Objevení pneumatik na dně přehrady umožnilo snížení hladiny v průběhu prosince. Jenom během středy jich odstranili dělníci z nádrže víc než jeden a půl tuny.

„Úklid pneumatik značně komplikuje počasí, nízká teplota vody, ve které dělníci pracují, a nulová viditelnost pod vodní hladinou. Pneumatiky ze dna nádrže odstraňují zaměstnanci i s pomocí kráčejícího bagru, který je uzpůsobený k práci pod vodní hladinou,“ informoval Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Úklid, který se koná na přibližně 400 metrů dlouhém úseku začínajícím u mostu ve Veverské Bítýšce, potrvá až do příštího týdne. Vylovené pneumatiky jsou nakládány na korbu nákladního vozu, který je odváží k ekologickému využití do Mokré u Brna. Náklady na úklid budou činit desetitisíce korun.

„Pneumatiky zřejmě do nádrže někdo vysypal z nákladního vozu, a to přímo z mostu ve Veverské Bítýšce nebo z jeho blízkosti. Proudící voda pak pneumatiky zanesla dál do nádrže,“ sdělil Chmelař.

Zda se jedná o přestupek nebo trestný čin, je předmětem vyšetřování. Povodí Moravy žádá rybáře a místní obyvatele o informace, které by pomohly zjistit, kdo za vysypáním pneumatik do vody stojí.