Ve voze zemřela britská královna pokeru, řidič stanul před soudem

Podle státního zástupce Pavla Tolara obžalovaný nerespektoval dopravní značku oznamující začátek obce na dálničním přivaděči od Sulkova. V asi sedmdesátikilometrové rychlosti vjel na kruhový objezd na Nové Hospodě.

Vůz nezvládl a ten narazil do sloupu trolejového vedení. „Připoutaná spolujezdkyně utrpěla poranění mozku, plic a jater. Příčinou smrti bylo polytrauma,“ uvedl u soudu státní zástupce.

David Nelson tvrdí, že do Čech přijeli na dovolenou.

„Cestou z Rozvadova byla mlha, jel jsem do 90 kilometrů v hodině. Kde byla mlha hustší, zpomalil jsem. Značku oznamující začátek obce jsem neviděl, až tu označující kruhový objezd. Myslel jsem si, že jsem na dálnici. V Anglii je před kruhovým odjezdem několik značek, tady byla jediná a hned objezd. Když jsem začal brzdit, auto dostalo smyk a stáčelo se doleva,“ uvedl Nelson, který v osudný večer 5. listopadu řídil vypůjčený Opel Corsa.

Podle jeho slov měla Emna Fryerová v ruce telefon s navigací. Aplikace ale žádný kruhový objezd neohlásila. Podle mapy tam měla být rovná silnice.

Po nárazu do sloupu se u auta objevil muž, který řidiči pomohl ven. Záchranáři ho odvezli do nemocnice se zlomenou nohou.

Na kontinentu jsem řídil auto poprvé, řekl soudu obžalovaný

Po čtyřech dnech za ním přijeli na jednotku intenzivní péče kamarádi z pokerové party a až od nich se dozvěděl, že spolujezdkyně zemřela.

Požití alkoholu před jízdou vyloučila dechová zkouška. „Řidič za to nemůže, byla to tragická nehoda,“ uvedla po nehodě sestra Emmy Fryerové Liz Carterová. Obžalovaný řekl, že to bylo poprvé, kdy řídil auto na území kontinentální Evropy.

O kolizi, při níž zemřela dvaačtyřicetiletá královna pokeru, jako první informoval britský server Stoke Sentinel. Ten uvedl, že se Emma Fryerová chystala účastnit doposud největšího světového turnaje v pokeru v kasinu King´s v Rozvadově.

Obžalovanému, který byl před devíti lety v Anglii odsouzen na tři měsíce za krádež, hrozí za smrt pokerové královny až šest let vězení. Státní zástupce čin kvalifikoval jako usmrcení ž nedbalosti.

Fryerová, matka dvou dcer, žila se svým partnerem v Alsageru v hrabství Cheshire a podle své matky Sheily Waringové prožívala nejšťastnější životní období. Chystala se opustit své zaměstnání a stát se profesionální hráčkou pokeru.