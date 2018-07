Branný závod pro seniory 2018 v Olomouci

K účasti v závodu je třeba, aby zástupci jednotlivých tříčlenných družstev své družstvo pod zvoleným názvem zaregistrovali na telefonním čísle 585 209 504 v pracovní dny od 13:00 do 14:30 hodin nebo na e-mailové adrese: vladimira.markova@mp-olomouc.cz, a to nejpozději do 20.9.2018.



Po trase budou tříčlenná družstva plnit vědomostní úkoly z oblasti topografie, zoologie, geografie, botaniky a činností spojených s mimořádnými událostmi.



Časový harmonogram: 8:00–8:40 prezence družstev, 8:45 slavnostní zahájení, 9:15 start (dle startovního pořadí) 13:00 vyhodnocení.