Labyrint v Brandýse obsadili filmaři, s sebou si přivezli i kamenné příšery

Vstupní budky se vstupenkami musely pryč a vstup do brandýského labyrintu nahradily sloupy s kamennými příšerami a kamenné vázy s květinami. To vše pro potřeby několika scén akční a asi i trochu crazy komedie nazvané Pop, které v Brandýse natáčeli italští filmaři.

Ti ve středu dopoledne u restaurace U Konťáku vystavěli malé městečko ze zaparkovaných karavanů a nákladních aut. Přivezli si celý náklaďák kostýmů, balon pro noční osvětlení či dron, který natáčel letecké záběry děje v labyrintu. Ale i pojízdnou kuchyni, v níž ve středu večer vařili pro filmový štáb a herce vepřovou panenku s těstovinami.

„Stejné jídlo jak pro členy štábu i herce. Oni nejsou vybíraví. Ale vaříme toho opravdu hodně,“ říká jedna z kuchařek.

Děj koprodukčního filmu vypráví o bohatém ruském oligarchovi, který má rád dobu a hlavně hudbu sedmdesátých a osmdesátých let. A miluje i jednu už dávno rozpadlou italskou hudební skupinu, které chce zařídit nahrávání nové desky a veliký koncert jako comeback. Když pozve hudebníky do své obrovské vily v Rusku, tak je provádí i svým zahradním labyrintem.

„Mimo jiné jim zdůrazňuje, že labyrint je tak složitý, že už se z něj dva lidé nikdy nevymotali. Ty dokonce v labyrintu ztvárňují makety koster oněch nešťastníků,“ říká večer na schodech monumentálního Komenského pomníku u labyrintu Zdeněk Fiala, manažer pro vyhledávání filmových lokací pracující pro českou produkci zajišťující natáčení v Česku.

Labyrint v Brandýse nad Orlicí upřednostnili filmaři před zámeckým tisovým labyrintem v Loučni. „Ale tento je hustší a hezčí a navazuje na park kolem. To rozhodlo a můžeme tady natáčet i záběry z výšky dronem,“ říká Zdeněk Fiala.

Lidé ze spolku Brandýs ve světě, která brandýský labyrint vlastní, museli dvakrát v labyrintu při natáčení zastřihávat uschlé listy, než byli italští filmaři s jeho podobou dokonale spokojeni.

V zahradním labyrintu měl pobíhat i živý tygr

V noci však filmaři točí i scény, kdy se po zašmodrchání děje odehrává v labyrintu honička. A dokonce v ní měl hrát i živý tygr.

„Ten tady opravdu měl původně být. Dále v ději komedie se totiž stane zvrat a členové skupiny musejí z vily utíkat. A zabloudí do labyrintu. A honí je ochranka toho oligarchy, která má kromě jiného také ochočeného tygra. Takže ho na prchající muzikanty vypustí. A řešilo se, jak to udělat technicky. Nakonec se to udělá trikově. Tygra natočíme jindy jinde a pak se záběry z labyrintu a tygra trikově propojí dohromady,“ popisuje Zdeněk Fiala.

A dodává, že ač se děj odehrává převážně v Římě a Petrohradě, scény vznikají převážně v Itálii a u nás. Konkrétně v Praze na Žofíně, v Obecním domě, na holešovickém Výstavišti a zřejmě i na letišti v Karlových Varech.

„Akčnější scény točíme na Vltavě, třeba noční honičku na vodních skútrech,“ prozrazuje manažer, který se svou společností vyhledával lokace pro osmdesát zahraničních filmů, například pro první Mission: Impossible s Tomem Cruisem či třetí díl francouzských Návštěvníků s Jeanem Reno.

Není to poprvé, co si brandýský labyrint zahrál ve filmu. Členové společnosti Brandýs ve světě, která habrový unikátní labyrint zpřístupňuje vždy na sezonu, v zahradnickém oblečení vzpomínají na natáčení slovenského filmu „Evina krížová cesta - náhradná matka“ v roce 2012.

„Ten film snímal kameraman Dodo Šimončič, matador, který točil i pro Jakubiska. A udělal opravdu kvalitní a moc hezké, shora nasvícené záběry a scény,“ pochvaluje si člen společnosti Jaroslav Hubený a dodává, že tehdy filmaři točili v labyrintu také jen pouhý jeden den.

Členové společnosti Brandýs ve světě jsou rádi, filmování bylo pro jejich labyrint velkou poctou.

„Přestože jsme nakonec byli totálně potem smáčení, když jsme museli kvůli filmařům nakonec celý labyrint horizontálně zastřihnout. Ale filmaři byli včera ráno moc spokojeni a zástupci jedné z největší české produkční společnosti nám řekli, že tady rádi budou zase nějaký další film natáčet,“ říká za společnost Zdeněk Držmíšek.