V Japonsku by za tu dobu měli dálnici, vítali v Brandýse vysněný bankomat

Lidé z městečka se čtrnácti stovkami obyvatel, které leží na železičním koridoru z Prahy na Moravu, si museli jezdit vybírat peníze vlakem nebo auty do bankomatů v nedaleké Chocni, někteří chodili na poštu.

Asi nejvíce postrádali bankomat klienti brandýského rehabilitačního ústavu, kteří jsou z různých koutů republiky.

„Ve městě se o tom mluví už rok, co se tu buduje pro něj místo. Jenže vždycky sem někdo přijede, něco udělá, pak odjede a čtyři měsíce nic. Nevím, proč to tak dlouho trvá. V Japonsku by za tu dobu postavili dálnici,“ říká muž, který si kvůli chybějícímu bankomatu zvykl co nejvíce platit kartou. „Jen tady v hospodě to nejde,“ dodává s úsměvem.

Česká spořitelna až loni kývla na to, že bankomat v Brandýse nainstaluje. Město se proto rozhodlo „rozpůlit“ autobusovou zastávku, jednu polovinu nechalo vyzdít a pak čekalo, až do této místnosti s oknem do ulice ČEZ zavede elektřinu.

„To se stalo až před dvěma měsíci. Teď jsme konečně dostali i bankomat,“ popisuje starosta Brandýsu nad Orlicí Petr Řehák. Jen on sám čekal na přístroj šest let, co vede město.

„Zatím ho máme bezplatně. Spořitelna bude rok sledovat počet výběrů. Jejich počet rozhodne, jestli tu bude zadarmo dál, nebo jeho provoz budeme muset dotovat. My věříme, že to nebude potřeba, ale o případné společné podpoře bankomatu už jsme předběžně jednali s velkou místní firmou a rehabilitačním ústavem,“ dodává brandýský starosta.

Šest set kilo vážící automat na peníze do Brandýsa přivezli z Prahy.

„Není to žádná funglovka, do letošního července přístroj pracoval v Hlučíně, tam ho vyměnili za jiný. Poté putoval do Prahy a odtud ho i vezeme,“ řekl technik při instalaci bankomatu.