U hradu Bouzova vystoupí české i slovenské hudební hvězdy, vrací se Kryštof

Festival tradičně nabídne výběr ze širokého spektra české pop-music. Páteční koncertní maraton zahájí vítěz talentové soutěže Frozen Poppyhead, fanoušci se ale mohou těšit i na známější kapely jako Sto zvířat a Rybičky 48 nebo na zpěváky Michala Hrůzu, Annu K či Lucii Bílou s kapelou Arakain.

Sobotní program potom pozve na oblíbené kapely No Name, Jelen nebo Kryštof s Richardem Krajčem. Právě Kryštof na festivalové pódium zamíří poprvé po šesti letech a podle pořadatelů chystá velkolepou podívanou nabitou množstvím speciálních efektů.

To vše se bude odehrávat na dvou pódiích v bouzovském podhradí, areál pořadatelé otevřou v pátek již o půl čtvrté odpoledne.

„První hosté tak budou mít hodinu na to, aby se připravili na zahajovací koncert regionálního vítěze soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ. Přehlídka však letos nabídne také tradiční soutěž o nejlepší karnevalové masky. Výherci tentokrát mohou mimo jiné získat volňásky na příští ročník festivalu,“ přiblížila mluvčí festivalu Klára Bobková.

Krajčo slibuje pomalé hity, pařbu i mexické vlny

V sobotu bude areál přístupný po celý den již od půl jedenácté dopoledne. Program odstartuje vystoupení zpěváka Štěpána Urbana, následně ho vystřídají No Name, Kamil Střihavka & The Leaders!, Wohnout a další.

„Když je takové skvělé počasí a senzační atmosféra, každá žena tu má o dva díly oblečení méně, takže je to paráda,“ zhodnotil putovní festival zpěvák kapely No Name Igor Timko.

Program festivalu PÁTEK

O2 stage:

16:30–17:00 Frozen Poppyhead – vítěz talentové soutěže

18:00–19:00 Sto zvířat

20:00–21:00 The Agony

21:00–21:30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30–23:30 Mydy Rabycad Kooperativa velká zelená stage:

17:00–18:00 Michal Hrůza

19:00–20:00 Arakain a L. Bílá

21:30–22:30 Anna K

23:30–00:30 Rybičky 48 SOBOTA

O2 stage:

10:45–11:15 Štěpán Urban

12:00–13:00 No Name

14:00–15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00–17:00 PSH

18:00–19:00 Trautenberk

20:00–21:00 Visací zámek

22:15–23:15 Jelen Kooperativa velká zelená stage:

11:15–12:00 Elis Mraz

13:00–14:00 Mirai

15:00–16:00 Marpo & Trouble-Gang

17:00–18:00 Wohnout

19:00–20:00 Dymytry

21:00–22:15 Kryštof

23:15–00:15 Harlej (zdroj: www.moravskehrady.cz)

Jako zlatý hřeb festivalu si tentokrát pořadatelé přichystali kapelu Kryštof. Po šesti letech se tak matadoři české hudební scény vrací zpět na Bouzov. Podle frontmana kapely fanoušci očekávají vyvážený program, z toho důvodu Kryštof zahrají jak nové hity, tak i starší klasiku.

„Podle reakcí mají fans rádi většinu z playlistu stejně. Pomalé Ty a já, Cestu nebo Atentát všichni zpívají tak na jeden hlas, naopak při Inzerátu, Srdcebeatu či Cosmoshopu se zase rozjíždí pařba doplněná o mexické vlny,“ řekl frontman Richard Krajčo.

Množství odpadů omezí zálohy kelímků

Pořadatelé letos zacílili i na ekologii. Letošní ročník Hradů CZ podléhá mottu „S respektem k památkám a životnímu prostředí“. S tímto souslovím tak jde ruku v ruce snaha pořadatelů o šetrnější dopad festivalového veselí na životní prostředí.

„Nezdá se to, ale v rámci festivalu se každý týden vyprodukuje okolo 140 metrů krychlových odpadu, přičemž největší část tvoří kelímky na pivo,“ uvedl spoluorganizátor festivalu Michal Šesták.

Z toho důvodu budou letos kelímky na pivo zálohované. Pokud budou s výsledkem pořadatelé spokojeni, zváží do příštího roku také zálohy na kelímky od jiných nápojů. Hrady CZ navíc letos opět spolupracují s Národním památkovým ústavem a nabídnou tak návštěvníkům v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Bouzov.

K dispozici jsou zájemcům také hradní kempy, lístky na festival lze sehnat v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky nebo na místě festivalu.