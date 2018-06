Velká voda vypláchla kanalizaci do řeky. V Jihlavě uhynuly tisíce ryb

Jak zjistil reportér MF DNES, na splavech a březích v čáře kulminace povodňové vlny zůstaly tisíce mrtvých ryb - od malých hrouzků přes bělice po štiky a kapry.



„Při prudkých deštích se to stává pravidelně, řekou jde nejprve kalná smrdutá černá voda. Odkud jde, to jsme zatím nezjistili,“ řekl beranovský starosta Luděk Hůlka.

Ryby se v kalné vodě udusily nebo lekly na břehu, kam je povodňová vlna vyhodila.

„Černá voda by znamenala, že se vyplavily usazeniny z dešťové kanalizace,“ poznamenala Kateřina Ruschková z jihlavského odboru životního prostředí.

Případem se zabývají inspektoři havlíčkobrodského pracoviště České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Její pracovníci se už byli na místě podívat. Podle ředitele inspektorátu Jana Panského však nejspíš zůstane případ bez trestu.

Řešením by bylo oddělit dešťovou a splaškovou kanalizaci

„Opravdu se to stává pravidelně po větších bouřkách a deštích. Bohužel, část Jihlavy má sdruženou dešťovou a splaškovou kanalizaci. Znečištění je organického původu, pochází právě odtud,“ říká.

„Když hodně a rychle naprší, čistírna odpadních vod takový nápor nestihne pobrat a aby se nezničily technologie, takzvaně se odlehčuje. To je běžný postup. Část znečištěné vody se tím ale dostává přímo do řeky,“ vysvětlil Panský.

Podle něho by bylo jediným řešením v celém městě oddělit dešťovou kanalizaci od splaškové, případně razantně navýšit kapacitu čistírny. Jenže to momentálně není v Jihlavě možné. Na vině je letitý spor města se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK).

„Rádi bychom to vše dali do pořádku a do kanalizace investovali. Bohužel, majetek a peníze z něj plynoucí, včetně čistírny odpadních vod, zadržuje někdo jiný,“ podotkl mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

Během patnácti minut byla obří podzemní nádrž zcela plná

Páteční silná bouřka a přívalový vydatný déšť razantně navýšily množství vody v řece Jihlavě. Podle měřidla v Bransouzích se v pátek průtok v řece zvedl z jednoho na 27 metrů krychlových.

Právě proto, aby k podobným situacím nedocházelo, budovala Jihlava v roce 2015 takzvanou dešťovou zdrž. Podzemní nádrž je umístěna v údolí pod mosty v Brněnské a Hradební ulici, v lokalitě, kde je sdružená kanalizace. Má znečištěnou vodu zadržet a do čistírny ji pouštět postupně.

Do nádrže se třemi bazény se vejde 1 840 kubíků vody. Je třicet metrů dlouhá a dvacet metrů široká, výška stěn dosahuje až sedmi metrů. Její vybudování přišlo na 140 milionů korun.

„Jenže páteční příval byl i na ni moc. Během patnácti minut byla zcela plná,“ podotkl Radek Tulis.