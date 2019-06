Vybydlené paneláky půjdou k zemi, místo nich vybudují park a hřiště

Litvínovu resort přislíbil maximální výši dotace, tedy 10 milionů korun. Nakonec tam však poputuje nižší suma.

Město bude bourat jeden panelák na sídlišti Janov, přičemž ve chvíli, kdy o dotaci žádalo, odhadovalo náklady na 30 milionů.

Nakonec ale zakázku vyhrála firma, která nabídla cenu osm milionů. S ohledem na pravidla programu by tak radnice měla obdržet polovinu, tedy čtyři miliony korun.

Ve známé sociálně vyloučené lokalitě půjde k zemi šestivchodový sedmipatrový dům v Gluckově ulici, který město koupilo za několik stovek tisíc od firmy CPI právě za účelem demolice. Soukromí vlastníci totiž dotaci dostat nemohou.

V Hrobčicích i Chuderově hodlají bourat po dvou objektech. „Jde o dva bytové domy v části Lipová. Už řadu let jsou prázdné, předchozí obyvatelé je zdevastovali,“ řekl starosta Chuderova Stanislav Kovář s tím, že na místě vznikne parčík.

To v Hrobčické části Mirošovice by chtěli po zbourání objektu vybudovat multifunkční hřiště. Přesnou výši dotace tady ani v Chuderově ale zatím ještě neznají. Na obou úřadech totiž nejprve čekali, zda uspějí s žádostí. „Teď začneme soutěžit, kdo demolici provede,“ uvedla starostka Hrobčic Jana Syslová.

V obou obcích chtějí bourat ještě letos. Kdy se bagry zakousnou do janovského paneláku, se ale zatím ještě zvažuje.

„V první řadě musíme vyřešit odpojení plynu a horkovodu, což je poměrně složitý administrativní proces, který by mohl být hotový v srpnu. Bourat by se tedy mohlo na podzim, ale možná bychom to nechali až na jaro,“ poznamenala Eva Rambousková, vedoucí litvínovského odboru investic a regionálního rozvoje.

„Autobus MHD, který v lokalitě jezdí, totiž bude muset místo objíždět ulicí, kde jsou dost ošklivé zatáčky. To by v zimním počasí nebylo asi úplně nejlepší,“ doplnila Rambousková.

Na nedalekém sídlišti Chanov zbourali prosinci 2016 už čtvrtý zničený panelák