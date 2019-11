U centra Budějovic vyrostla divadelní Bouda, zazní v ní i opera Dalibor

V dočasné scéně uvedou divadelníci celkem 46 představení. Do Boudy se vejde 230 diváků, provizorní stavba je vytápěná třemi naftovými generátory. Celkové náklady na stavbu a provoz se pohybují kolem 6,5 milionu korun.

Jihočeské divadlo Boudu naplno otevře 21. listopadu operou Dalibor od Bedřicha Smetany. „Bude to zpestření i pro cestující na zastávce MHD. Čekání na autobus jim zpříjemní hudba linoucí se z Boudy,“ popsal ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Dalibora uvede operní soubor v úpravě Miloše Formana, který ji zkrátil asi o půl hodiny. „Dalibora jsme vybrali proto, že to bylo i první představení před sto lety,“ vysvětlil Průdek.

Činohra si připravila politickou komedii Zadržitelný vzestup Artura Uie, která vypráví o tom, zda se dá zastavit stále nebezpečnější růst všehoschopného člověka, který má již dostatek bohatství a nyní začne toužit po moci. To diváci zjistí od 28. listopadu.

Inscenační poradu si do Boudy nachystal od 12. prosince baletní soubor. V Taneční show aneb Divadle o divadle se v hlavní roli ředitele mohou diváci těšit na Jiřího Lábuse.



Čtvrtou premiérou bude v prosinci Útěk do Egypta přes Království české. Připravuje ji Malé divadlo a má se ideálně hodit do adventního období. Představení jsou na Mariánském náměstí naplánovaná do konce roku. V lednu tam mají hostovat ještě další soubory, například Divadlo bratří Formanů.

Vstupenky jsou o něco dražší, stojí například 440 či 540 korun. „Je to přece jen výjimečná událost, a až Boudu rozebereme, už ta představení jinde hrát nebudeme,“ vysvětlila Lenka Cimlová Ostrá, mluvčí Jihočeského divadla. Zájemci si mohou vybírat na stránkách boudajd.cz.

Nové divadlo chystali už před půl stoletím

Ředitel Průdek doufá, že se díky Boudě znovu naplno otevře debata o stavbě nové budovy divadla a lidé se začnou o projekt zajímat. Na Mariánském náměstí ji chystali v 60. letech 20. století.

„Při přípravě staveniště došlo dokonce k demolici dvou domů, ale tím práce skončily,“ upozornil Průdek s tím, že nyní se chystá studie nové budovy pro divadlo a Jihočeskou filharmonii.

„Bylo by skvělé, kdyby se divadlo podařilo postavit. Je velká škoda, že v Budějovicích nejsou adekvátní prostory. Nejlépe je to poznat, když hostujeme třeba v Hradci Králové. Díky kvalitní akustice dostane představení úplně jiný rozměr. Naši sílu doma takto nedokážeme prodat,“ navázal umělecký šéf opery Tomáš Studený.

Kvůli Boudě je na Mariánském náměstí také o něco menší parkoviště. Do 15. ledna je vyčleněný koridor devíti míst pro obsluhu divadla.

Vedle hlavní scény je také prostor ve tvaru iglú, kde bude pokladna a kavárna. Diváci mohou využít mobilních toalet, šatna zde nebude. Součástí bude i maringotka Malého divadla vyplněná instalací s 3D zvukem, kde se diváci budou moci seznámit se sedmdesátiletou historií Malého divadla.

Jihočeské divadlo kvůli oslavám 100 let v tomto roce dostalo větší provozní příspěvek ve výši 119,8 milionu korun od zřizovatele, kterým je město České Budějovice. Od Jihočeského kraje dostalo obdrželo jednorázový příspěvek 10 milionů. Kraj běžně přispívá částkou 3,5 milionu korun.