Zahrady v Troji staví za stamiliony, botanická bude mít stezku na střeše

Už za dva měsíce měla začít dlouho očekávaná výstavba celého západního vstupu do botanické zahrady u skleníku Fata Morgana. Magistrát se však rozhodl zrušit celé výběrové řízení a musí tak být vyhlášeno znovu. „Znamená to zdržení zhruba tři měsíce. Letos na podzim však práce rozhodně začnou,“ ubezpečuje ředitel botanické zahrady v Troji Bohumil Černý. A za dalších osmnáct měsíců už budou ze západu do zahrady proudit davy návštěvníků.



Jedná se pouze o jeden z několika nákladných projektů, které hodlají v roce 2018 botanická i zoologická zahrada budovat. A výrazně pokročit má letos i příprava dalších ambiciózních záměrů.

Nový objekt západního vstupu botanické zahrady počítá s pokladnami, toaletami, prostornou restaurací i přednáškovým sálem. Díky výtahu vznikne i dosud chybějící bezbariérový přístup až k Fatě Morganě. Součástí bude i rozšíření pěstebního zázemí.

Náklady stavby mají dosáhnout 84 milionů korun. Vstup by měli mimo jiné využívat i návštěvníci směřující do zahrady ze zoo. Příští rok také za šest milionů korun vznikne lávka přes veřejnou cestu, která dlouhodobě odděluje západní část botanické od zbytku areálu. Botanická zahrada aktuálně připravuje ještě jeden rozsáhlejší projekt. Do pěti let má v severní části vzniknout nový hlavní vchod. Cílem je přesvědčit návštěvníky, kterých stále přibývá, aby volili cestu od Kobylis a Bohnic a vyhnuli se přetíženým ulicím Troji. Návštěvníci na severu v budoucnu najdou mimo jiné infocentrum, knihovnu, kavárnu, restauraci, obchod se suvenýry nebo sál pro kulturní a vzdělávací akce. Prostor má sloužit nejen návštěvníkům zahrady, ale i obyvatelům přilehlých Bohnic.

Naučná stezka na střeše

Přesune se tam také administrativní část zahrady včetně ředitelství a součástí projektu je i parkovací dům s 270 místy. Zajímavostí bude, že jej pokryjí popínavé rostliny. Stále to ale nebude všechno. „Postavíme dva velké skleníky s obdobnou rozlohou, jako je Fata Morgana. První z nich bude expoziční se suchomilnou a teplomilnou vegetací. Druhý skleník bude vysoký až deset metrů a poslouží jako oranžérie pro přezimování choulostivých rostlin. Přes léto se zde budou konat výstavy,“ vysvětluje ředitel.

Na podobu severního areálu vyhlásila loni botanická zahrada architektonickou soutěž. Jako vítězný vybrala koncem roku návrh ateliéru Fránek Architects Zdeňka Fránka. Ten například počítá s ozeleněním zastřešení, na němž vznikne odpočinková zóna s naučnou stezkou. Dostavba by měla vyjít na 200 milionů korun, po dokončení předpokládá vedení instituce, že vzroste návštěvnost z aktuálních 344 tisíc až na 600 tisíc lidí za rok.

Ďábel dostane nový výběh

Smělé plány mají také v sousední zoologické zahradě. Pokud nenastanou nečekané komplikace, začne v letošním roce stavba expozice australské fauny. Hlavní atrakcí se stane ďábel medvědovitý, který ve svém přirozeném prostředí vymírá na infekční rakovinu tváře. Pražská zoo se připojuje ke snaze ochranářů vytvořit v lidské péči záložní populaci. A tomu by měl nový pavilon za 61 milionů korun dopomoci. Po zpřístupnění budou mít návštěvníci možnost vidět i vombaty, tři druhy klokanů a několik druhů ptáků.

Stávající domov goril je ohrožen velkou vodou a dvakrát už byl zatopen, chystaný nový pavilon za 121 milionů korun zase dlouho blokovala trojská radnice. Přes podanou žalobu soud loni v létě přípravy na stavbu nezastavil, a tak zoo může pokračovat. Podle mluvčí Lenky Pastorčákové už projekt získal stavební povolení a budování začne také v roce 2018. Nový objekt vznikne v severním cípu zahrady za výběhy Afrického domu. Bude zapuštěn do okolního terénu a obsypán vytěženou zeminou.

Problémy provázejí otevření Rákosova pavilonu vzácných papoušků. Stavební firma loni v září objekt předala se spoustou vad a nedodělků. „Část jich byla odstraněna, na zbylých zhotovitel stále pracuje. Mezitím probíhá výsadba expoziční zeleně, v nejbližší době tam začneme postupně stěhovat ptáky, aby si na nové prostředí zvykali,“ přibližuje aktuální stav projektu za 35 milionů korun mluvčí zoo Pastorčáková.

Do konce roku začne zoo také stavět výběh koní Převalského. Nikoli však v trojském areálu, ale v oblasti Dívčích hradů v Praze 5. Koně budou na ploše téměř dvaceti hektarů vypásat vegetaci, což má mimo jiné pomoci k obnově původních rostlin. Lidé v novém areálu budou moci nejprve pozorovat několik klisen, později se k nim připojí i hřebec. Výhledově zoo počítá s přesunem ledních medvědů. Vznikne pro ně pavilon Arktidy v místě dnešního výběhu kopytníků. Samice i samec dostanou vlastní zázemí s bazénem. Součástí záměru za 150 milionů je dokonce porodnice pro medvědici. Největším lákadlem areálu má být tunel, který návštěvníkům umožní pozorování zvířat pod vodou.