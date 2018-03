Na historickém schodišti si chodci pustí hudbu. Nápad budí rozpaky

Už brzy začne druhá etapa rekonstrukce hradeckého schodiště Bono publico. A až se znovu otevře, město bude mít o něco víc než jen památku z 19. století: novou atrakci, charakterem srovnatelnou s interaktivními prvky nedaleké Bílé věže.

Po opravě omítky, střechy, podest nebo vstupního portálu budou uvnitř schodiště skrytě umístěny reproduktory a při obou vstupech do Bona publica i elektronické panely, na nichž si chodci navolí hudební doprovod, který jim bude vyhrávat do kroku.

Přestože rekonstrukce ještě ani nezačala, již dochází k názorovým střetům. Zatímco příznivci nápadu z dílny architekta Jaromíra Chmelíka tvrdí, že ozvučení, které bude synchronizované s osvětlením, jen zatraktivní střed města, odpůrci volí spíš přirovnání s nevkusnou matějskou poutí.

Proti vstupu 21. století do chráněného objektu nic nenamítají památkáři. „Již na začátku jsme řešili otázku osvětlení a ochrany proti vandalismu. Když jsme se zabývali nápadem jakéhosi zvukového upozornění, že v záběrech městské policie se případně objeví vandal, zbýval již jen malý krůček k trochu jinému zvukovému doprovodu a současně osvětlení, jež by mohly vytvářet různé nálady. Je to zajímavost, která památce určitě nebude škodit, spíš jí to přidá další hodnotu,“ domnívá se vedoucí památkového odboru hradeckého magistrátu Jan Falta.

Bude to cirkusové aranžmá s infantilním zážitkem, říká aktivista

Proti tomu se ozývá aktivista Aleš Dohnal: „Místo toho, než aby byly jen odstraněny v podstatě cizorodé prvky, vyřešen problém s vlhkostí a zajištěna statika na další desítky let, architekt Chmelík vymyslel do cenné památky cirkusové aranžmá s infantilním zážitkem. Kouřové prvky, ohňostroj a videoprojekce přijdou nejspíš na řadu později.“

Z technického popisu vyplývá, že šestitlačítkové panely budou zabudovány u spodního i horního vstupu na schodiště a vedle nich budou vyryty názvy skladeb různých žánrů, které mají znít z podomítkových reproduktorů propojených s osvětlením. Vše bude možné vypnout, ale také nastavit pro speciální akce či oslavy.

„Samozřejmě jsme vycházeli ze zkušeností z Bílé věže. Hledali jsme jemný způsob nasvětlení, decentní nazvučení je podle mého spíš benefit. Bono publico je schodiště s obrovským provozem, ale v noci se z něj stává trochu odpadiště, například se sprejery. Ze zkušeností víme, že čím víc kultivujete prostor takového druhu, tím větší je šance, že zůstane ve stavu, ve kterém jej odevzdáváte. Je to v podstatě antivandal systém,“ přibližuje svůj záměr architekt Chmelík.

„Ozvučení musí být citlivě nastavené“

Podle náměstkyně primátora zodpovědné za kulturu Anny Maclové je nápad velmi podobný „zpívajícímu“ schodišti v sousedství někdejšího pivovaru: „Několikrát jsem tam přistihla turisty, kteří se o to zajímali. Pokud to bude v podobném duchu jako v Bílé věži, mohlo by to být atraktivní a zajímavé. Tedy za předpokladu, že nazvučení bude citlivě nastavené.“

Dohnalovi kromě zmíněného cirkusového aranžmá vadí i finanční náročnost akce: „Takřka všechny projekty architekta Chmelíka mají společný problém, a to zbytečné, drahé a mnohdy nefunkční exhibice, které daňového poplatníka stály desítky a možná už stovky milionů korun. Jen za pořízení a za provoz v prvních pěti letech existence naprosto zbytného infocentra na nábřeží bude muset město vynaložit skoro 60 milionů korun. Vedení města pravděpodobně trpí nějakou obsesí vyhazovat peníze, které nemáme, za věci, které nepotřebujeme.“

Rekonstrukce historického schodiště je skutečně na spadnutí. Zakázka za 20,5 milionu korun je již vysoutěžena a technické služby jsou připraveny Bono publico předat do týdne od vydání stavebního povolení.

„V tuto chvíli se čeká už jen na vydání stavebního povolení, o které jsme již požádali,“ říká mluvčí hradeckého magistrátu Petr Vinklář a sděluje, že důležitá spojka mezi Velkým náměstím a Komenského ulicí bude kvůli rekonstrukci uzavřena osm měsíců.

„Ozvučení může i nemusí být v provozu, nejedná se o žádný obrazový příběh nebo vizualizace. Schodiště bude mít samozřejmě i nové osvětlení a vše je konzultováno a v souladu s požadavky památkářů,“ dodává.