Kraj si nechá udělat mapu bolševníků. Ukáže, kde je ještě třeba hubit

V minulosti se bývalé vedení kraje pustilo do rozsáhlého projektu, který měl území bolševníku, křídlatky a netýkavky zbavit. Mapování mu doporučila Agentura ochrany přírody a krajiny kvůli takzvané udržitelnosti dotovaného projektu. Ta skončí až v roce 2025.

„V uvozovkách nám nic jiného nezbývá. Udržitelnost projektu je patnáct let, a pokud bychom ji nenaplnili, podstupovali bychom riziko, že budeme vracet celou dotaci včetně penále. Dnes tedy nemáme jinou možnost,“ uvedl hejtmanka Jana Vildumetzová.

Celkové náklady projektu byly v době jeho uskutečnění 78 milionů korun a podle vedení kraje by mělo mapování ukázat, co a kde je ještě třeba.

„Monitoringů by se mělo uskutečnit několik. Jeden se konal už před šesti lety, proto jsme se rozhodli, že pro letošní rok uvolníme prostředky, abychom ho zopakovali a neprováděli zbytečná opatření tam, kde už to není nutné,“ řekl krajský radní pro životní prostředí Karel Jakobec. Ten předpokládá, že mapování ušetří kraji peníze, a opakovat ho chce už pouze jednou. Na řadu by mělo přijít v roce 2024.

Karlovarský kraj každoročně vypisuje dotační program pro majitele zaplevelených pozemků, aby měli na hubení rostlin peníze. „Pro letošní rok už jsou schválené a doufáme, že se pořád budou zmenšovat plochy, které je třeba sekat,“ podotkl Karel Jakobec.

Pravidla dotací krajský úřad vyvěsil například na svém webu a elektronické žádosti začne přijímat od 2. do 30. dubna. Listinné pak do 7. května.

V minulosti získávala největší část peněz na likvidaci Údržba silnic Karlovarského kraje, další dotace putovaly městům a obcím. Pravidla říkají, že maximální částka na jednoho zájemce může být 300 tisíc korun.

„Z mého pohledu starosty Aše můžu říct, že to není žádná velká částka,“ uvedl Dalibor Blažek, který je zároveň krajským náměstkem pro majetek. Zmínil však, že kraj samozřejmě musí na celý projekt dohlížet.

Zatímco v minulosti ho měla pod sebou krajská Agentura projektového a dotačního managementu, nyní se o něj stará odbor projektového řízení.

Vedení kraje zároveň chystá aplikaci pro majitele chytrých telefonů, prostřednictvím které by mohli výskyt bolševníku nahlásit. Podle krajského radního pro regionální rozvoj Josefa Janů by ale mohla sloužit třeba i pro ohlášení nepořádku či dopravních nehod a podobně.