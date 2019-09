Voda, která by mohla zásobovat vysychající Bolevák, musí projít úpravou

Zástupci města dostali analýzu společnosti DHI. Ta připravila posouzení variant, které by připadaly v úvahu při zásobování Boleváku vodou. Studie vznikla, protože rybník několik let vysychá.

„Nyní je hladina už zhruba o metr níž, než v minulosti bývala,“ řekl Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně.

DHI prověřovala v zásadě tři možnosti. Čerpání vody přímo z řeky, odběr podzemní vody u oblasti u čistírny a čerpání vody, která prošla čistírnou. U všech variant se při tom počítalo ještě s úpravou vody před jejím dodáním do Boleváku.

„Varianty jsou popsané a studie se bude předkládat zástupcům města k posouzení a rozhodnutí,“ uvedl Havelka. Ten zdůrazňuje, že nyní je zapotřebí ještě nechat udělat u čistírny na Berounce vrt a zjistit, jakou kvalitu v něm voda má.

Irena Tolarová ze Správy veřejného statku upozornila, že studie se zabývá i tím, jak využít dešťovou vodu a zajistit, aby se přirozenou cestou dostávala do povodí Boleveckého potoka.

Ten by měl zásobovat všechny rybníky bolevecké soustavy, ale v posledních letech v důsledku sucha a odvádění vody do kanalizace téměř přestal existovat.

Tolarová se domnívá, že pro doplnění vody do Boleváku čerpáním z jiného místa připadají v úvahu dvě varianty. Nezdá se jí možné, že by se voda pro Bolevák brala přímo z řeky ještě před čistírnou.

„Protože její složení není takové, aby ji bez další úpravy bylo možné upouštět do rybníka. V něm máme vodu kvalitní a chceme ji zachovat,“ konstatovala.

Za vhodný považuje odběr podzemí vody z místa nedaleko řeky, kde by byla voda přefiltrovaná přes půdu. Nezavrhuje případně ani upravenou vodu z čistírny. „U obou variant ovšem budou muset být provedeny další zkoušky a průzkumy,“ sdělila.

Následné prověřování možností doplnění vody v Boleváku se pak zaměří na to, jaké technologie by byly zapotřebí, jaká by byla jejich cena a jak nákladná by byla samotná doprava vody do rybníka.

Náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule předpokládá, že se potvrdí, že kvalita podzemní vody byla lepší než v případě vody z řeky nebo čistírny.

Voda z čistírny by musela projít zařízením na odstranění fosforu

Hydrobiolog Jindřich Duras řekl, že pokud by se pro Bolevák brala voda, která prošla čistírnou, musela by být upravena dalšími zařízeními na odstranění fosforu nebo zbytků léků a domácí chemie. „A také zařízením na odstranění obsažených solí. To by byl nejdražší článek v tom procesu,“ konstatoval.

Duras nicméně poukázal, že při této variantě by bylo možné získat větší množství vody, což by mohlo být pro město zajímavé, pokud by ji dokázalo využít nejenom pro Bolevák.

„Máme nějaký odrazový můstek a potřebujeme vědět, co dál. Na to nejdřív potřebujeme analýzu vody ze zkušebního vrtu a porovnání s tím, co je v řece a na odtoku z čistírny. Pak se může navrhnout k variantám potřebná technologie a rozhodnout, co bude pro město dlouhodobě přijatelnější,“ řekl.

Náměstek primátora Pavel Šindelář uvedl, že město objedná vrt a zároveň nechá připravit technickou dokumentaci k vybudování potrubí od čistírny k Boleváku. Náklady na stavbu nepovažuje za překážku a odhaduje je na několik desítek milionů korun.

Větší problém podle náměstka bude představovat povolovací procedura. Důležitý bude posudek vlivů na životní prostředí a stanovisko Povodí Vltavy. „Pokud by se měla pro Bolevák využít voda, která prošla čistírnou, byl by to projekt, se kterým v Česku nikdo nemá zkušenost,“ vysvětluje. Upozorňuje, že stavba tedy rozhodně nebude hotová v příštím roce.