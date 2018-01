Málem ubitý Bojar už se má zase k světu, v novém domově spí i v posteli

„Teď už je na tom Bojárek moc dobře, je hodný a přátelský, postupně si k nám vybudoval důvěru,“ říká Bojarův majitel Josef Fojtík.

Spolu s partnerkou Monikou Hodanovou si křížence labradora přivezli domů asi dva týdny poté, co ho v Šindelové našly dvě kolemjdoucí. Podle veterinářů psa někdo nejspíš praštil lopatou do hlavy a vážně mu tak poranil oko (podrobnosti v článku Psa praštěného lopatou někdo zahrabal v pytli do sněhu, dostal se ven).

Po roce už ale není po zranění ani památky. Bojar pobíhá po velké zahradě, která k domu nových majitelů patří, na přilehlé louce číhá na srnky a hraje si s kamarádkou, sedmiletou fenkou Sárou.

„Má rád teplo, tak se mnou spí v posteli pod dekou. Dokonce Sáře zabral její oblíbené místo u televize, ale naštěstí jí to nevadí,“ popisuje s úsměvem Hodanová.

Krátce po prožitém traumatu byl Bojar bojácný, teď už se ale lidí příliš nebojí. Opatrný však zůstává.

„Vyděsil ho třeba soused, který k nám přišel ve vaťáku a beranici, asi mu to připomnělo něco špatného. Nikdy ale na nikoho neútočí, když má strach, tak spíš uteče a schová se,“ říká Bojarova majitelka.

Rád nemá ani hřeben a kartáčování. „Ale dělá pokroky. Když dřív pršelo a byl mokrý, tak se ani nenechal utřít. Teď už přijde sám a já ho ručníkem vydrbu, úplně bez problémů,“ popisuje Fojtík.

Lidé se na Bojara pořád ptají

Bojarův příběh před rokem vyvolal obrovskou vlnu solidarity. A lidé z obce se o něj podle Fojtíka pořád zajímají.

„Dokonce za námi přijela paní až z Chebu, mohlo jí být tak osmdesát, a říkala, že kdybychom nemohli, tak by si Bojara vzala k sobě. Tak mu alespoň přivezla dárečky a pamlsky,“ vzpomíná.

Člověka, který Bojara týral a zahrabal do sněhu, policie nedopadla. „Byl tady i pan Prokeš ze záchranné a odchytové služby, aby policii přivezl jeho chlupy kvůli DNA, ale stejně nikoho nenašli,“ říká Fojtík.

Tehdy zhruba dvouletého Bojara našli v Šindelové před rokem. Jeho bývalý majitel si zřejmě myslel, že psa úderem lopatou zabil, hodil ho proto do pytle a zahrabal do sněhu. Ve skutečnosti ho však pouze omráčil, a odhodlanému Bojarovi se podařilo z pytle vyhrabat ven.

Pro zraněného psa s těžkým otřesem mozku si přijel Petr Prokeš ze záchranné a odchytové služby z Dalovic, který mu pak začal hledat nového majitele.

Zájemců, kteří se chtěli Bojara ujmout, se nakonec ozvalo kolem padesáti. Mnoho lidí na jeho péči přispělo finančně, další mu na stanici poslali pamlsky, deky a hračky. S novými majiteli se pak Prokeš dohodl proto, že na ně dostal velmi dobré hodnocení od obecního úřadu ze Šindelové.