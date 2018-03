Bohumínský sportovní areál Faja se letos rozroste o workoutové hřiště

Do výstavby hřiště plánuje radnice investovat přes půl milionu korun. Slavnostní otevření se chystá na sobotu 23. června 2018.



Cvičení pouze s vahou vlastního těla se stává v Česku stále více oblíbeným, nejinak je tomu i v Bohumíně. Potvrdila to anketa, v níž lidé loni na podzim hlasovali, do čeho by město mělo v budoucnu investovat. Workoutové hřiště se v anketě opakovalo mnohokrát. Radnice na přání obyvatel reagovala a díky dobrému hospodaření v loňském roce může letos do jeho výstavby investovat přes půl milionu korun.

„Aktuálně vypisujeme výběrové řízení na zhotovitele. Jakmile budeme znát vítěze, můžeme se pustit do realizace. Předpoklad je, že v létě už bude workoutový areál sloužit lidem,“ řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

Slavnostní otevření se plánuje na 23. června. Postará se o něj ve spolupráci s městem spolek Mládež, který na Faji uspořádá velký sportovní happening.



„Uskuteční se tu závody skateboardingu včetně exhibice nejlepších jezdců v republice, současně budou probíhat ukázky workoutového umění v podání borců, kteří se této disciplíně dlouhodobě věnují. Zajistíme i DJ hudbu a občerstvení,“ přislíbil Dalibor Jureček z bohumínského spolku Mládež.



Netradiční sportovní odvětví v podobě street workout není zdaleka jediným, které město hodlá podpořit. „Anketa ukázala, že v Bohumíně žijí aktivní lidé a ti si přejí mít co nejvíce možností pohybu. Na našem seznamu plánovaných investic je proto výhledově například i lezecká stěna a budeme pokračovat v budování cyklostezek, jejichž síť už má v Bohumíně úctyhodnou podobu,“ dodal Bruzl.