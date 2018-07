Bohumín dá letos do modernizace škol devět milionů korun

Nejvíce peněz půjde do ZŠ Bezručova na pořízení a instalaci šesti rekuperačních jednotek, a to rovnou 1,3 milionu korun. Ta už v těchto dnech probíhá naplno. „Fungování výměníků vzduchu se nám maximálně osvědčilo. Devět jsme jich nainstalovali vloni i letos v ZŠ Beneše v centru Bohumína a ukázalo se, že mají jednoznačně pozitivní vliv na zdraví a výuku dětí. A protože jsme vloni ušetřili poměrně dost peněz, zastupitelé schválili navýšení rozpočtu na instalaci těchto přístrojů do všech tříd základní školy v Bezručově ulici. Ta se nachází kvůli blízkosti místních železáren také na poměrně hlučném místě,“ sdělil místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Spolu s ozdravnými pobyty a kotlíkovými dotacemi jde o další krok Bohumína v boji se znečištěným ovzduším.

Na nové toalety se mohou těšit žáci, kteří docházejí do ZŠ Čs. armády v centru Bohumína. Ve všech třech podlažích růžového pavilonu se sociální zázemí dočká nejen nové dlažby, obkladů, dveří nebo topení, ale také sanity, tedy toalet a umyvadel. Součástí rekonstrukce za 1,2 milionu korun bude samozřejmě i výměna rozvodů vody. „V dubnu už škola dostala speciální umělý sportovní povrch na venkovním atletickém oválu, a to včetně kompletního nalajnování celé běžecké dráhy i dálkařského a tyčkařského sektoru. Měnil se po čtrnácti sezónách a odhadujeme, že by měl vydržet dalších deset let,“ sdělil Michal Lorenc z odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice s tím, investice přišla na jeden milionu korun.

Nové toalety čekají po prázdninách také školáky v záblatské malotřídce. Zdejší sociální zázemí se rekonstruuje ve stejném rozsahu jako ve školní budově v centru města. Ve dvou podlažích se mění rozvody vody, nová bude veškerá dlažba, obklady, dveře, topení i toalety a umyvadla. Náklady jsou 800 tisíc korun.

Plné ruce práce mají řemeslníci i v ZŠ Beneše v centru Bohumína. V místní tělocvičně se pustili do výměny staré podlahy za novou za 900 tisíc korun. „Z té původní nezůstane zhola nic, nová bude mít kromě hydroizolační vrstvy i trojitý pružný rošt,“ doplnil Michal Lorenc.

V předstihu před prázdninami už město opravilo další část své turistické základny v Jablunkově-Návsí. Do opravy fasády a opěrné stěny šlo 700 tisíc korun. Desítky dětí z Bohumína tady teď tráví léto na táborech, které pro ně pořádá městský Dům dětí a mládeže Fontána, který má základnu pod svou správou. A ani ten nepřišel zkrátka, jeho sídlo v centru Bohumína za parkem Petra Bezruče má už měsíc novou fasádu za 1,2 milionu korun.

Radnice myslela i na mateřinky, které už v předstihu před letními prázdninami dostaly do zahrad nové atrakce za 700 tisíc korun. Děti tak mohly začít dovádět na lanových drahách, prolézačkách nebo houpadlech ještě před začátkem léta.