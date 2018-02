Bobista na Kvildě sjel do potoka a poranil si páteř, letěl pro něj vrtulník

Muž se vážně zranil na části sjezdovky vyhrazené pro sáňkaře a jezdce na bobech. Při jedné z jízd přehlédl odtáté místo v potoce a do díry najel.

„Místo nehody je naštěstí od naší stanice vzdálené jen asi 300 metrů, takže jsme mohli zasahovat prakticky okamžitě. Jakmile jsme jej prohlédli, konzultovali jsme jeho stav a situaci s dispečinkem linky 155. Ten na místo poslal sanitku z Modravy a následně i vrtulník Letecké záchranné služby Plzeňského kraje,“ popisuje zasahující člen Horské služby Šumava Václav Kouba s tím, že muž utrpěl vážné zranění v oblasti páteře.

Členové Horské služby zatím zraněného zafixovali do vakuové matrace a po příjezdu sanitky ho šetrně uložili do vozu. Odtud si ho přebrala posádka vrtulníku, která zraněného přepravila k dalšímu ošetření do Fakultní nemocnice v Plzni.

Pomáhá aplikace Záchranka

„Přesné souřadnice jsem operátorovi posílal přes mobilní aplikaci Záchranka, která se nám v takových situacích osvědčila opakovaně. Smutné je, že jezdec neporušil žádná pravidla, chovat se přesně tak, jak měl. Bylo to opravdu nešťastné,“ dodává Kouba.

Aplikaci Záchranka začala Horská služba využívat teprve před nedávnem, kvildský případ je už ale několikátý, při němž se osvědčila.

„Musím jednoznačně říci, že spojení aplikace přímo s Horskou službou přináší při záchraně zdraví a životů osob v nouzi jen pozitiva. Ostatně, akce na Kvildě je ukázka dalšího způsobu, jakým aplikaci můžeme využít - data z telefonu záchranáře jdou rovnou na dispečink ZZS,“ prohlásil Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Nezapomněl ovšem varovat sáňkaře a bobisty před riskantní jízdou.