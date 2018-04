Hledání haly pro Dylana byl oříšek, hokejisté si všude věřili na finále

Pro muzikanta to bude první návštěva Brna. Kdy přesně do města přijede, bylo ale záhadou i pro samotné organizátory koncertu. „Dylanův tým se ubytuje v sobotu v jednom z nejluxusnějších hotelů. Jestli Dylan přijede s nimi, nebo dorazí až těsně před koncertem, to nikdo neví,“ svěřil se Aleš Hrbek z promotérské agentury Glanc.

Přitáhnout do Brna tak slavného umělce chtěl už léta. Letos se mu to poštěstilo, protože Dylan si sám určil, že by raději hrál pro komornější publikum a hlavně hned v pondělí vystupuje ve Vídni, kam to bude mít z Brna blíž než z Prahy.

Přesto Dylanův koncert na jižní Moravě nebyl bez překážek. Původní záměr totiž byl dostat jej do haly Ronda, jenže v těchto dnech se hraje finále hokejové extraligy. Když se ladil s Dylanovým týmem termín, nikdo nemohl vědět, jestli v ten den nebude v Rondu hrát svůj zápas brněnská Kometa.

„Zkoušeli jsme proto oslovit jiné hokejové haly jinde po republice, jenže všichni si věřili, že jejich hokejový tým bude finále hrát, a proto nás odmítali,“ vzpomíná teď už s úsměvem Hrbek.

Co Dylan zahraje, neví ani jeho doprovodní muzikanti

Sportovní halu v Králově Poli začnou přetvářet na koncertní sál v sobotu večer. Natáhnou v ní koberce, postaví pódium, zajistí šatny a pohodlné zázemí pro Dylana. Techniku si přiveze zpěvák s sebou. Stejně jako obsluhu cateringu a kuchaře, kteří do Brna už zaslali požadavky, jaké suroviny, nápoje, kolik nádobí a jak velké množství ledu budou potřebovat.



K samotnému zpěvákovi se kromě jeho vlastního týmu s největší pravděpodobností nikdo nedostane. Pořadatelé vždy komunikovali jen s jeho agentem, šance udělat s ním alespoň krátký rozhovor prakticky neexistuje, stejně jako možnost si jej během koncertu vyfotit.



Návštěvníci si do poslední chvíle nemůžou být jistí ani tím, jaké písně Dylan zahraje. „On je tím známý. Jeho koncerty jsou pokaždé jiné. Do poslední chvíle nikdo neví, co bude hrát. Ani jeho doprovodní muzikanti. Viděl jsem ho asi osmkrát, ať už to bylo v Americe, Německu či Praze, a vždycky to byl zážitek,“ hodnotí Dylana publicista Jiří Černý, který už v roce 1968 pro firmu Supraphon sestavoval první český výběr z jeho nahrávek.



Kdo zaváhal s nákupem vstupenek, byť jen na chvíli, má smůlu. Přestože se jejich cena pohybovala kolem dvou tisíc korun, což na brněnské poměry není zrovna málo, za tři dny se po nich zaprášilo. Lístků totiž bylo jen něco málo přes tři tisíce.