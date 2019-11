Silničáři nezískali všechny pozemky pro obchvat Bludova, vyvlastní je

Pro Bludov bude obchvat vysvobozením, v obci se už řadu let tvoří v dopravní špičce i několikakilometrové kolony. Problematická křižovatka u tamního zámku, kde se kříží frekventované komunikace na Ostravu a Hradec Králové, totiž nápor aut nezvládá.

„Jak je u přípravy takových staveb typické, i zde došlo ke komplikacím při jednání s vlastníky, od kterých je potřeba vykoupit pozemky. Konkrétně v pěti případech bylo zahájeno vyvlastňovací řízení. Nicméně i přes tuto skutečnost se nadále snažíme s těmito vlastníky uzavřít dohodu,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Vyvlastnění se týká pozemků na katastrech obcí Bludov, Sudkov a Dolní Studénky.

„Jde o případy, kdy dotyční nesouhlasili s výší finanční náhrady, v jednom případě je vlastník pozemku neznámý. ŘSD upozorňuje, že ve vyvlastňovacím řízení může být cena pozemků nižší, než pokud by došlo k dohodě,“ podotkla mluvčí.

ŘSD se totiž při výkupu pozemků řídí zákonem o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury, podle kterého se kupní cena určí hodnotou stanovenou znaleckým posudkem vynásobenou koeficientem 8 u orné půdy a koeficientem 1,15 u stavebních pozemků.

„Vyvlastňovací úřad však v rámci zadávání znaleckých posudků k těmto koeficientům nepřihlíží, z čehož vyplývá, že výsledná cena může být odlišná,“ vysvětlila Ledvinová.

Termín zahájení stavby není ohrožen, ubezpečuje ŘSD

MF DNES se podařilo jednoho z majitelů pozemků, který se s ŘSD na prodeji dosud nedohodl, kontaktovat, ale ke sporu se vyjadřovat nechtěl.

I přes komplikace s výkupy pozemků ŘSD ujišťuje, že termín zahájení stavby obchvatu v roce 2021 ohrožen není. Dotáhnout jednání ohledně zbývajících pozemků se nyní snaží pomoci i obce.

Mapa plánovaného úseku silnice I/44 tvořícího obchvat Bludova.

„Jsem optimista. Věřím, že se podaří výkupy dokončit. Obchvat je životně důležitý pro celý region,“ uvedl místostarosta Bludova Josef Ťulpík.

Také Šumperk nabídl pomoc v případě sporného pozemku. „Zastupitelstvo se sejde na mimořádném zasedání a bude hlasovat o tom, zda Bludovu pomůže částkou 53 tisíc korun, aby majitelé potřebného pozemku mohli dostat víc,“ sdělila mluvčí radnice Soňa Singerová.

„Doprava vedená přes centrum Bludova neustále kolabuje, takže je potřeba obchvat co nejrychleji postavit. Pro Šumperk jako průmyslové a správní centrum okresu je to nesmírně důležité. Proto chce město Bludovu pomoci,“ dodala.

Starosta: Nabízeli jsme pomoc, ale zůstalo to bez odezvy

Například starosta Dolních Studének Radim Sršeň však ŘSD kritizuje, podle něj byl přístup státního podniku liknavý.

„Několikrát jsme ŘSD nabízeli pomoc při jednáních s majiteli, ale bez odezvy. Až když hoří, tak je obec najednou dobrá,“ rýpl si.

Podle Sršně v případě sporného pozemku na zdejším katastru nejde o žádnou velkou plochu. Vše tak šlo vyřešit dohodou.

„Je to malý pozemek, jde doslova o pár tisíc korun. Jsem přesvědčený, že kdyby nás ŘSD dříve požádalo o pomoc, tak by to bylo hotové. Ten majitel nelpí na penězích, jemu jde o princip. I tak se budeme snažit nyní pomoci,“ dodal Sršeň s tím, že je potřeba udělat maximum, aby se předešlo vyvlastňování.

„Každé zdržení ve výstavbě by bylo nepříjemné. Vyvlastnění se vždycky táhne dlouho a rozhodně bych si nebyl tak jistý, že to nemůže ohrozit termín zahájení stavby.“

Obchvat bude stát přes tři miliardy, hotový má být v roce 2023

ŘSD kritiku odmítá a tvrdí, že s obcemi spolupracuje. „Jsou do přípravy stavby zapojeny a i ve věci výkupu pozemků je s nimi vedena věcná diskuse,“ reagovala Ledvinová a dodala, že majetkoprávní příprava obchvatu je velmi specifická.

„Výkup pozemků je poměrně citlivou záležitostí. ŘSD se vždy snaží vést s majiteli vstřícný dialog s cílem dosáhnout dohody,“ prohlásila.

Obchvat Bludova je součástí silnice I/44 Mohelnice – Šumperk. Začátek trasy naváže na již hotový obchvat Postřelmova a díky tomu tak bude spojnice kompletní. Stavba zasáhne katastrální území Postřelmova, Bludova, Sudkova, Dolních Studének a Šumperka, hotová by měla být v roce 2023.

Na konci trasy se silnice napojí na stávající síť prostřednictvím přivaděče Šumperk jako další paprsek okružní křižovatky na okraji města. Délka navržené trasy je necelých šest kilometrů, její součástí je 21 mostů o celkové délce 1,2 kilometru. Předpokládané náklady jsou 3,2 miliardy.