Zvedání aut při blokovém čištění příliš zdržuje, Brno chce změnu

Od letošního jara už řidiči, kteří v Brně nechají auto na místě vyhrazeném pro blokové čištění, nemusí podniknout výpravu na odstavné parkoviště v Černovicích. Překážející vůz jim technici Brněnských komunikací nadzvednou a po čištění vrátí zpět.

Zatímco ještě loni hříšnici platili 1 800 korun za nucený odtah a dalších 120 korun na den, pokud si auto hned nevyzvedli, dnes je čeká jen pokuta do dvou tisíc za špatné parkování.

I když město takto letos „poponeslo“ 4 800 aut a vyinkasovalo 11,5 milionu korun na pokutách, je služba ztrátová. Brno totiž muselo nakoupit osm nových odtahových vozidel a navíc 500 tisíc na pokutách mu řidiči zůstali dlužni.

Vedení tak teď přemýšlí, co s tím. „Určitě je potřeba systém změnit. Sezona blokového čištění začíná od 1. března a do té doby musíme mít jasno,“ podotýká brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Podle něj je současný stav neúnosný. „Funguje to tak, že do ulice najede odtahový vůz, a než špatně parkující auta naložíme, musíme situaci za přítomnosti městské policie zdokumentovat. Pak s ním popojedeme do sousedních uliček, a když máme třeba 12 nebo 14 aut, úplně je tím zablokujeme. Po čištění je vracíme zpět a znovu celou situaci vyfotíme. Úkonů je tolik, že to náramně zdržuje plynulost čištění, a navíc se to prodražuje,“ říká Kratochvíl.

Stačilo by uklízet ulice dvakrát ročně, myslí si Kratochvíl

Podle něj tak stojí za úvahu, zda je potřeba auta vůbec nadzvedávat a popojíždět s nimi.

„Mohli bychom je tam nechat a v místě omést silnici ručně pomocí fukarů. Řidič dostane pokutu, a pokud se situace bude opakovat, bude příště vyšší,“ přemítá Kratochvíl s tím, že značky se zákazy stání by zůstaly.

Podle radního je však ve hře více variant, třeba i menší počet čištění. „Některé okrajové čtvrti jich mají až pět do roka. Městské části je platí z balíku, který dostávají od magistrátu pro svoji potřebu a mohly by jej využít na jiné věci. Podle mě by stačilo kompletně uklízet ulice na jaře a na podzim, v centru pak například třikrát do roka,“ nabízí další recept Kratochvíl.

Odbor dopravy spolu s Brněnskými komunikacemi teď zvolí řešení a probere ho se starosty městských částí, protože ty si odtahy objednávají. Definitivní verdikt má padnout do konce února.