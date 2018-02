Bloková čištění v Prostějově začnou v dubnu

04.04. - blok 1

Zlechovská, Na Okraji, Kosířská, Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, gen. Sachera, gen. Dudy, gen. Dudy a gen. Sachera – spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlovská - Mathonova), Plumlovská komunikace SSOK (kruh. objezd J. Lady – Albert)

05.04. - blok 2

K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), K. Svolinského – parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského - parkoviště (V. Špály - Billa)

10.04. - blok 3

Kpt. O. Jaroše + parkoviště (K. Svolinského - průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt. O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – parkoviště, komunikace + parkoviště (Kpt. O. Jaroše – C. Boudy)

12.04. - blok 4

Melantrichova (Březinova - Polská), E. Králíka + parkoviště, Polská, Ruská, nám. Práce, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo nám., průchod Florián.nám.- Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské nám.- Dykova (Starorežná), Plumlovská komunikace SSOK (Polská - kruh. objezd) pravá strana směr Krasice

14.04. - blok 12 a 13

Mathonova, Mathonova – 1. polovina parkoviště nemocnice od autobusové zastávky, 2. polovina parkoviště nemocnice, komunikace zastávka MHD u nemocnice

17.04. - blok 5

Fanderlíkova (Nerudova - sídl. Hloučela), Obránců míru, J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Nerudova – sídl. Hloučela), Nerudova, K. H. Kepky, Melantrichova – parkoviště (Polská – E. Králíka), Fanderlíkova - parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ)

19.04. - blok 6

Fanderlíkova (Kostelecké - Fanderlíkova 37), J. B. Pecky + parkoviště (J.B. Pecky 2-10), Krapkova, Floriánské nám., Hliníky, Resslova, Fanderlíkova - parkoviště (Fanderlíkova 17 - 21), J. B. Pecky – vnitroblok + parkoviště, Krapkova - zálivka (vlevo k U Stadionu), Krapkova – parkoviště (vpravo k U Stadionu), parkoviště u Kubusu 2x

24.04. - blok 7

F. Nováka (F. Nováka 3 - 5), Kostelecká 1 – vnitroblok a parkoviště, Kostelecká 2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká komunikace SSOK (Přikrylovo nám. – most Hloučela), Martinákova, Martinákova – parkoviště, Martinákova - Kostelecká – chodník, Martinákova – cyklostezka, Kostelecká - cyklostezka

26.04. - blok 8

Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Školní – parkoviště, Školní – cyklostezka, Šerhovní (Vápenice - Školní), Jiráskovo nám., Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova komunikace SSOK, Vápenice komunikace SSOK, Blahoslavova vjezd + parkoviště bývalá Skanska, Hlaváčkovo nám. – cyklostezka a parkoviště Atrium, Přikrylovo nám. (zámek) + cyklostezka

03.05. - blok 9

Palackého komunikace SSOK, Palackého – cyklostezka, Podjezd + parkoviště, Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště (parkoviště u mlýna), Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská komunikace SSOK, Žeranovská – vnitroblok, Žeranovská – parkoviště, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo nám. – parkoviště, Poděbradovo nám. + parkoviště před KB

10.05. - blok 10 centrum

Poděbradovo nám. komunikace SSOK, Wolkerova komunikace SSOK, Wolkerova obslužná + parkoviště, Na Spojce, Netušilova, Hlaváčkovo nám., vnitroblok Vojáčkovo nám. – nám. E.Husserla, Vojáčkovo nám. + parkoviště, Hlaváčkovo nám. parkoviště Národní dům

15.05. - blok 11 centrum

Komenského – cyklostezka, Komenského, nám. T.G.Masaryka, Dukelská brána, Křižkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova, Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovského, Křížkovského parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána)

17.05. - blok 14

Újezd – komunikace SSOK, Újezd - O2 – okruh, nám. E. Husserla, nám. E. Husserla – parkoviště, Sušilova, Sádky, Sádky cyklostezka

22.05. - blok 15

Plumlovská – K. Svolinského parkoviště Billa - 3 stání (mimo 2 stání u Penny a 4 stání u Billy), A. Slavíčka – parkoviště + komunikace (K. Svolinského - vjezd k Penny)

24.05. - blok 16

Josefa Lady (severní obslužná), U Stadionu, U Stadionu – parkoviště, Za Velodromem, Valašská, Polišeňského, Hacarova, Hacarova – 3 parkoviště, U Stadionu – cyklostezka

29.05. - blok 17

Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova, Bří. Čapků, Tyršova - Pod Kosířem - cyklostezka podél trati, Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Olympijská, Sportovní - parkoviště (Pod Kosířem - Bří. Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, Pod Kosířem - parkoviště 2

31.05. - blok 18

Rejskova, Přikrylovo nám. (Peršan), Daliborka, Partyzánská, Šafaříkova, Havlíčkova, Sladkovského, Sladkovského cyklostezka, parkoviště u budovy místního nádraží, Olomoucká (Šafaříkova- Sladkovského) levá strana směr z centra

05.06. - blok 19

Wolfova, Příční, Strojnická, Květná, Sportovní (Pod Kosířem - E. Valenty), Krásná, Sadová, Na Výsluní, Za místním nádražím (Pod Kosířem – sportovní hala), Za ul. Květnou

07.06. - blok 20

E. Valenty, Veleslavínská, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 2 u ul. Veleslavínské, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 3 u kotelny, sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 4 u Promedica, E. Valenty - zálivka – parkoviště, Olomoucká komunikace + chodník (sídl. E. Beneše levá strana – včetně kruhového objezdu), cyklostezka sídl. E. Beneše – po kruhový objezd, V. Nezvala nezpevněná plocha

12.06. - blok 21

sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za Elektro Spáčil, Sladkovského - E. Valenty – chodník, parkoviště (nové) vjezd do Olomoucké ul., Olomoucká (komunikace SSOK Barákova II – Vrlova), Za místním nádražím (Havlíčkova – sportovní hala), Za místním nádražím (Olomoucká – Havlíčkova), Barákova II (Olomoucká - Kotkova), Kotkova, Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká - Kotkova), Sladkovského parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží

14.06. - blok 22

nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova - Arbesovo nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana (Vrlova – Říční)

19.06. - blok 23 Žešov

křižovatka 0462 - směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 - směr přes obec křižovatka II/433, odbočka v centru obce, točna

21.06. - blok 24

Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, vnitroblok Olomoucká – Budovcova, Olomoucká komunikace SSOK křižovatka Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana směr železniční přejezd

26.06. - blok 25

Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická komunikace SSOK křižovatka Svatoplukova – Janáčkova směr železniční přejezd

28.06. - blok 26

Anenská - parkoviště u sběrného dvora, Anenská - parkoviště Aquapark, cyklostezka za Aquaparkem, spojka Krasická – Anenská včetně kruhových objezdů, Drozdovice-Anenská + nové parkoviště, spojka Krasická - Anenská cyklostezka a zeleň

17.07. - blok 27

Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská

19.07. - blok 28

Husovo nám., Husovo nám. rekonstruovaná část, Husovo nám. rekonstruovaná část parkoviště, Joštovo nám., Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní - obslužná (Dolní 15 - 97), Dolní - chodník s cyklostezkou, Dolní SSOK

24.07. - blok 29

Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Mozartova, Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka (Mozartova - Bulharská), St. Manharda (Bulharská - Mozartova), Žeranovská bytový dům 21-25

26.07. - blok 30

Brněnská – obslužná komunikace + parkoviště, Brněnská – vnitroblok, Krokova, Krokova – vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu

31.07. - blok 31

Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická - Bulharská), Na Hrázi ( Bulharská - Určická), Na Hrázi – vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická) a cyklostezka, St. Manharda (Bulharská - Určická), Waitova, Waitova – vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS), vnitroblok Bulharská – Okružní - Waitova

02.08. - blok 32

J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště + vnitrobloky, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na Hrázi, B. Šmerala – Drozdovice, Průchozí (spojka mezi B. Šmerala a Drozdovice), Určická komunikace SSOK (Na Hrázi - U Boží muky vč. kruhového objezdu), B. Šmerala – Anenská cyklostezka a chodník (cyklostezka 2x most Mlýnský náhon)

21.08. - blok 33

Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany - J. Křičky), V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs. Odboje, Vrahovická komunikace SSOK (Majakovského – Rokycany) pravá strana do centra

23.08. - blok 34

M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. Světlé parkoviště + komunikace policie ČR, spojka I. Olbrachta (M. Alše – I. Olbrachta), Čs. armádního sboru, Vrahovická (most Romže - Čs.armádního sboru)

28.08. - blok 35

Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní - parkoviště 2, Dolní - parkoviště 3, Dolní - parkoviště 4, Dolní - parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova - Dvořákova parkoviště, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30), Dolní (komunikace SSOK) včetně ostrůvků a přechodů a kruhového objezdu, Dolní vnitroblok 8-24, park u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)

30.08. - blok 36

Dvořákova (Šárka - dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd - Okružní), Okružní (Lidická - Jezdecká), Okružní - vnitroblok (Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

04.09. - blok 37

Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká (Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská- Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U tří bříz

06.09. - blok 38

Dobrovského (Tylova - Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý Linduška

11.09. - blok 39

Letecká (Joštovo nám. - VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká cyklostezka směr Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový objezd – Průmyslová kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od Kojetínské), Kralická po hranici města cyklostezka, Kralická SSOK po hranici města, Kralická - Kojetínská - spojka U Spalovny, U Spalovny

13.09. - blok 40

Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová zóna B, Rovná, Rovná cyklostezka, Rovná slepé rameno, Rovná slepé rameno cyklostezka

18.09. - blok 41

J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Krumlovského, Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (křižovatka Průmyslová - most Romže), Vrahovická slepá ul. před mostem vpravo, Poláčkova (Kopečného – Krumlovského) pouze ruční úklid, Podivínského pouze ruční úklid

20.09. - blok 42

sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární - J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická - Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická (železniční přejezd - Smetanova)

25.09. - blok 43

Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká - Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště

26.09. - blok 44

Krasická (Drozdovice - Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J.Kaštila

02.10. - blok 45

Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ), Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská 83 - 85), Krasická (nová zástavba, Moravská - Západní), Krasická (Moravská 1-12), Krasická (Moravská - Západní), Drozdovice (Určická – Krasická)

04.10. - blok 46

Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská - plocha u Galy, Západní – parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká

09.10. - blok 47

J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka

11.10. - blok 48

Sídl. svobody - vnitroblok (blok 2-16), Sídl. svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, Sídl. svobody – parkoviště a komunikace (blok 9-11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, U sv. Anny, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobody, parkoviště U sv. Anny (H&Z)

16.10. - blok 49

Sídl. svobody - vnitroblok (blok 17 - 21), Sídl. svobody - parkoviště (blok 18 - 21), Plumlovská (Jungmannova – včetně kruhového objezdu), Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská – Česká), cyklostezka

18.10. - blok 50

Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunečná, Jabloňová (Luční – kruhový objezd Albert), Vřesová, Třešňová

23.10. - blok 51

nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického, Trnková - pouze ruční úklid

25.10. - blok 52

Čechovická, Lipová, 5. května (Čechovická - Družební), Javorová (Žitná - 5. května), Ječná, Na Blatech (Čechovická - Družební), V Zahradách, Růžová, Jasanová, Ovesná, Kaštanová, Habrová, Vrbová

30.10. - blok 53

Na Blatech (Družební - Domamyslická), 5. května (Družební - Domamyslická), Borová, Žitná, Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice - u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková, Olšová, Domamyslická komunikace SSOK vč. kruhového objezdu