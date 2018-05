Blogeři si utahují z církve. Kdo věří ptákovinám, tomu není pomoci, tvrdí

Miloš Zeman udělil vyznamenání Ježíši Kristu. Převzal jej za něj kardinál Dominik Duka. Lidl si chce udobřit křesťany Mariánským týdnem, prodávat bude i kadidlo. Za hanobení křesťanských symbolů a pohoršování věřících je před Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské předvolán režisér filmu Anděl Páně 2 Jiří Strach.

Ironické titulky a neméně satirický obsah brněnského webu tisickrate.cz, který si utahuje z katolické církve, baví na internetu desetitisíce lidí už dva a půl roku. A jeho autoři letos získali cenu Magnesia Litera za nejlepší blog.

„Překvapilo nás, že jsme byli nominováni. Nicméně máme radost, že v ateistickém Česku může vyhrát literární cenu katolický blog,“ říkají s ironií sobě vlastní spoluautoři webu, kteří vystupují pod pseudonymem Felix Kulpa.

Poprvé na sebe výrazněji upozornili už začátkem července 2016, kdy blog existoval sotva půl roku. Článek o tom, že Katolický týdeník přibalil před svátkem upálení mistra Jana Husa zápalky jako pozornost předplatitelům, byl smyšlený. Okamžitě jej ale bez ověřování převzala některá média.

„Je poněkud nevhodné, aby se sirky přiložily zrovna k číslu, které předchází připomínku upálení mistra Jana Husa. Mysleli jsme, že už jsme dál,“ citovalo Tisíckráte.cz údajné prohlášení Daniela Fajfra, předsedy Ekumenické rady církví.

A rýplo si v něm i do známého kněze a filozofa Tomáše Halíka. „Kdo chce zapalovat, musí hořet,“ stálo podle autorů v kritizovaném čísle týdeníku.

Anonymita poskytuje svobodu

Web si střílí z různých osobností české katolické i evangelických církví, z politiků či celebrit. V článcích zveřejňuje smyšlené události a citáty biskupů či kněží, které ale na neznalého čtenáře působí naprosto autenticky a věrohodně.

Blog Tisíckráte Vznikl v lednu 2016, satirické příspěvky zveřejňuje nepravidelně několikrát do měsíce . Facebooková stránka má 6 700 fanoušků, nejúspěšnější články webu si přečetly desetitisíce lidí.

. Nejužší okruh redakční rady má asi 40 členů, pravidelně jich píše ale jen několik .

. Za celou dobu existence museli stáhnout jen jeden text , protože člověk v něm jmenovaný s ním nesouhlasil.

To také zaznívá v diskusích pod články, kde čtenáři vyjadřují svoje časté znejistění. „To je vtip?“ ptá se jich hned několik pod textem o repatriaci ostatků kardinála Berana a dalších církevních osobností.

„Tomu, kdo věří takovým ptákovinám a bere je vážně, asi není pomoci. Anebo pokud má přesto živou víru, dokáže se nad to povznést, protože je přece pro něj důležitý vztah s Bohem, a ne nějaký blog,“ myslí si autoři.

Tým několika lidí chce dál zůstat v anonymitě. Felix culpa znamená latinsky „šťastná vina“ a v křesťanské liturgii vyjadřuje přesvědčení, že člověk, který činí pokání, je na tom lépe než ten, který je bez viny.

Proto také přišli autoři blogu na předání ceny v maskách. „Chceme, aby vnímání textů nebylo zkreslené tím, kdo je píše. Protože křesťanská komunita v Česku je malá a lidé se znají. Máme tak větší svobodu,“ říkají autoři. Několik z nich pochází z Brna nebo zde studuje či pracuje.

Doplnili dopis kardinála Duky

A jak vůbec nápad na satirický web vznikl? U piva. „Povídali jsme si o věcech v církvi, rostl v nás takový přetlak, měli jsme tolik vtipných hlášek, že jsme to museli někam dát,“ popisují autoři.

A v křesťanské komunitě web zaznamenal okamžitý úspěch. Podle zpráv, které se k nim dostaly, jej čte i kardinál Dominik Duka. A prý se mu líbí, jen to nikdy nepřizná.

Ostatně největší část publika je právě z okruhu katolické církve. Často proto píšou nejen o ní, ale také o vztazích mezi církví a politikou, které je hodně dráždí. Doplnili třeba původní znění blahopřejného dopisu kardinála Duky předsedovi SPD Tomiu Okamurovi po volbách - svou „nekritičností“ totiž způsobil velké pozdvižení.

„Museli jsme uvést na pravou míru, jak to ve skutečnosti bylo, protože se snažíme na věci vždy dívat tak, že je lidé myslí v dobrém. Zveřejněný dopis působil tak, že Duka píše předsedovi SPD, jež nemá s křesťanstvím nic společného, i když se k němu hlásí. Přišlo nám, že v něm asi něco chybí a že to kardinál nemohl takto myslet,“ vysvětlují.

V doplněném dopise tak kardinál kritizuje Okamurův populismus nebo mu připomíná, že Česko přijalo méně uprchlíků, než je poslanců SPD.

Odměnu použijí na knihu

Tisíckráte si ale dělá legraci i z bezduchého tradicionalismu, který často v katolické církvi vládne. Třeba článkem o burze míst v kostelních lavicích. Nebo přináší „investigativní“ zjištění, že biskup Václav Malý získal titul na mistrovství světa ve sloužení mše svaté či že kadidelnice v kostelech nesplňují emisní limity.

O církvi ale dokážou přemýšlet i vážněji. „Katolická církev má teď v naší společnosti na to, aby reálně byla jejím kvasem, který ji dokáže změnit. Je to strašně živé a aktivní společenství lidí, již mají světu co dát,“ tvrdí autoři, kteří jsou všichni věřící a v církvi aktivní. Na otázku, kam by se měla ubírat česká církev, neváhají s odpovědí: „K pánubohu.“ A myslí to vážně.

A jaké mají další plány? „Žádné, protože nevíme, co bude zítra. Spíše zbožná přání,“ říkají svorně. Spolu s cenou převzali šek na 50 tisíc korun, takže nakonec přece jen přiznávají, že uvažují o vydání knihy textů z webu.

„Mohla by se distribuovat v kostelech či na poutích. Na Hostýně. A taky si předplatíme Katolický týdeník,“ uzavírají se smíchem.