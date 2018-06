Blesk nejčastěji uhodí na Lysé hoře a na Pradědu. Na ráně je i Vendryně

Pokud byste v Moravskoslezském kraji hledali místo, kam nejčastěji udeří blesk, bude to Lysá hora a Praděd. Neobvykle se výboj zachoval také na hoře Vozka v Jeseníkách, kam v průběhu tří let udeřil dvakrát do stejného místa a dokonce i zabíjel.