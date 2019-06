Po zásahu bleskem bude výjimečná lávka na vranovskou pláž znovu průchozí

Takzvaná Bílá lávka, což je vlastně visutý most přes Švýcarskou zátoku, bude po zhruba roční uzávěrce zpřístupněna začátkem prázdnin. Postavili ji v roce 1993, aby nahradila původní lodní přívoz na pláž.

Za jedinečnou konstrukci získala i ocenění ve Washingtonu a je označována jako vranovská Golden Gate. Rekonstrukce byla sice dlouhodobě plánovaná, ale loni ji urychlil ji blesk, který narušil jeden z nosných pylonů. Vznikla v něm trhlina a hrozilo částečné zřícení.

Rekonstrukce vyšla na necelých dvacet milionů korun. Starosta Štítar, kterým lávka patří, sháněl peníze na její opravu osm let. Nakonec většinu uhradil kraj. I proto, že cestovní ruch je jednou z mála možností, které na Vranovsku generují zaměstnanost a podnikatelskou aktivitu.

„Bez významné finanční pomoci by nebylo možné řešit špatný technický stav lávky a ta by se musela pro veřejnost trvale uzavřít z důvodu bezpečnosti,“ zdůvodnil radní kraje Petr Hýbler (ANO).

Co se hráze týče, kvůli rekonstrukci za 58 milionů korun turisty po dvě sezony převážely lodě. Jestli rekonstrukce ovlivnila návštěvnost na Vranovsku, se hodnotí těžko.

„Ztrátu“ měl městys pouze na parkovišti, kde nevybíral po ony dvě sezony parkovné. Podle starosty Lubomíra Vedry (Vranováci Vranovu) jde o statisíce, ale není je po kom vymáhat.

Na vranovské pláži tak teď může naplno vypuknout letní program. V červenci se tu koná největší rodinný festival Pohádkoland s dětskými show, divadélky i pohádkovými postavičkami, ale i volejbalové turnaje nebo silová soutěž Strongman. V srpnu pak mistrovství republiky v paddleboardu i dvoudenní hudební festival Přehrady, kde vystoupí Chinaski, MIG 21 nebo Anna K.

Letošní potěšující novinkou je i to, že je po dlouhé době dost vody, a to i v bítovském kempu, který se posledních pár let ocital téměř na suchu.

Velké sucho před dvěma lety na podzim odhalilo základy domů zatopené vesnice Bítov, které jsou jinak ukryty na dně Vranovské přehrady.