Opilý šéf dopravní komise způsobil nehodu. Byl to ojedinělý exces, řekl

Blažíček loni v červenci nedal přednost na kasárenské křižovatce na Znojemsku a způsobil nehodu se zraněním. Navíc nadýchal kolem dvou a půl promile. „Měl jsem pracovní volno, ale slíbil jsem, že převezu stavbaře na stavbu (Blažíček stojí v čele stavební firmy Enterprise Zn – pozn. redakce). Jeli jsme pak se známým na oběd, měl jsem problémy, a to i osobní a vypil jsem asi tři, čtyři panáky ferneta,“ popisoval soudci.

Přišel po obědě domů a podle svých slov usnul. Když mu zazvonil telefon, že má odvézt ony dělníky, vyskočil a jel. „Byl to absolutní zkrat a naprosto ojedinělý exces, v autě jsem trávil celý svůj pracovní život, mám řidičák 36 let. Bylo to moje selhání a špatné vyhodnocení situace. Mám vážné onemocnění, které se projevuje nízkou hladinou bílých krvinek, asi proto se ten alkohol tak projevil,“ líčil.

Škodu, co při nehodě způsobil, sám vyhodnotil na 100 tisíc korun a už je poslal a jsou uloženy na účtu znojemského soudu. Účastníkům nehody také rozeslal omluvné dopisy a poškozené z druhého auta dal 35 tisíc korun.

Pojišťovna škodu uhradí, tvrdil Blažíček

Nikdo z účastníků nehody se k náhradě škody u soudu nepřipojil, nemají ani žádné zranění nebo následky. Blažíček během středečního hlavního líčení mírně pozměnil svou výpověď – že pil, si uvědomoval už při jízdě, ne až po střetu, jak nejprve tvrdil.

Zároveň řekl, že jedná s pojišťovnou a i tady je připraven náklady uhradit. Taky navrhl, že se zdrží šoférování na dva roky, pokud bude skončeno trestní řízení. „Je mi to upřímně líto a je to pro mě dostatečné poučení,“ uzavřel Blažíček.

Státní zástupce Roman Foltýn navrhl trest odnětí svobody, peněžitý trest i zákaz řízení. Blažíčkův obhájce ale poukázal na obdobné případy, kdy soud trestní řízení podmínečně zastavil, když viník zaplatil škodu a zřekl se řízení. „Pan Blažíček je dosavadně bezúhonný a uhradil, co mohl,“ zdůvodnil.

Podle zákona se řidiči, kteří nadýchají více než promile, dopouští trestného činu. Za to jim hrozí odečet sedmi bodů, trest odnětí svobody až na jeden rok, pokuta od dvou tisíc korun a zákaz řízení až na deset let.

Soudce Miroslav Nahodil byl smířlivější. Pokud bude ze strany Blažíčka částka navýšena o 30 tisíc, tedy na 130 tisíc korun a dodá doklad o úhradě škody pojišťovně a vzdá se řízení na dva roky, bude trestní stíhání zastaveno. „Další líčení je nařízeno na konec března, pokud ale obviněný doloží v mezidobí požadované, může soud rozhodnout dřív,“ sdělil Nahodil.

Státní zástupce má také možnost podat stížnost, pak by musel Blažíčkův případ přezkoumat krajský soud.

Blažíček se už krátce po nehodě vzdal funkce předsedy dopravní komise znojemské radnice. Aktivní už ani ve vedení znojemské ODS, kde zastával post předsedy místní organizace.