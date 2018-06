Žehlicí prkno zvládneme asi za 20 sekund, říká vedoucí výroby Leifheit

I díky tomu se výrobní čas u některých produktů snížil řádově o několik desítek sekund. Kromě trhu práce společnost bojuje i s padělky, které se dovážejí z Asie. „O naše pravé produkty se nemusíte sedm až osm let starat,“ říká Petr Sotona, vedoucí výroby v Blatné, kde je největší závod skupiny se sídlem v Německu a logistické centrum pro východní Evropu.

Na první pohled si člověk řekne, že se na výrobě žehlicího prkna nebo sušáku nedá nic moc měnit. Dají se takové výrobky nějakým způsobem vylepšovat?

Rozhodně, hlavně výbavou. Někdo se spokojí s obyčejným mopem, někdo chce třeba vědro na kolečkách. Například na žehlicí prkna se mohou dát rukávníky, odkládací plochy na žehličky, adaptéry na napařovací stanice a tak dále. Způsobů, jak usnadnit práci, je mnoho.

Kromě toho, že v Blatné vyrábíte, vyvíjíte tu i nové produkty?

Máme oddělení inženýringu, kde je šest kolegů, kteří na inovacích pracují. Proces nikdy nepřestává a začíná tím, že zákazník vznese nějakou zajímavou připomínku. My pak testujeme, co všechno naše výrobky vydrží. Jsou to designové i praktické věci. Příkladem je situace, kdy chce uživatel, aby žehlicí prkno stálo stabilně, když je jednou nohou na hraně koberce.

Pracovat se dá podle všeho i s barvami. Já sám jsem měl vaši firmu spojenou…

S klasickou modrošedou.

Leifheit v Blatné Sedmačtyřicetiletý Petr Sotona pracuje v blatenském závodě 15 let. V roce 2008 převzal kompletní výrobu závodu s 550 zaměstnanci. Na počátku jich v roce 1995 bylo jen 18. Je rodákem z Blatné, nyní žije nedaleko odtud v malé vesničce. Má partnerku a jedno dítě. V blatenském závodě, který řídí, vznikají mimo jiné sušáky, žehlicí prkna, mopy či čističe oken. Ročně závod vyrobí milion mopů nebo 1,1 milionu sušáků na prádlo. Vloni Leifheit navýšil obrat o 19,8 procenta na 50,6 milionu eur (asi 1,29 miliardy korun). Zisk po zdanění se zvedl o 46 procent na 27 milionů korun. Podnik letos investuje stejně jako loni asi 51,2 milionu korun).

Ano. Ale ve výrobě jsme viděli i růžovou nebo výrazně zelenou.

Barvy děláme a snažíme se na každý rok připravit sérii, která by se mohla zákazníkovi líbit. Vyrábíme to takhle poslední čtyři roky. Na každý rok je nová barevná edice. Letos jsou to azurově modrá, zelená a růžová. Je to zajímavé například pro zákazníka, který si domácnost snaží nějakým způsobem sladit do jedné barvy.

Kromě samotných produktů se dá ale vylepšovat i výroba. Jaká je vaše denní produkce?

Je to čtyři a půl tisíce sušáků, což je jeden a půl tisíce na směnu. Žehlicích prken uděláme denně zhruba čtyři tisíce. Sušák jsme schopni vyrobit za čtrnáct sekund a žehlicí prkno zabere kolem dvaceti sekund.

Takových čísel jste ale před lety nedosahovali.

Rozhodně ne. Vývoj trvá neustále. Technologický pokrok nabízí nové systémy, které zrychlování umožňují. Jako příklad mohu uvést sušák Pegasus. Před rokem 2014 vznikal na ruční lince a postupně ho smontovávalo 15 zaměstnanců. Výroba trvala minutu. Dnes máme na automatické lince osm lidí a sušák vyrobíme za čtrnáct sekund.

Automatizace je pro vás s ohledem na region, v němž působíte, kvůli nedostatku lidí nezbytná.

Nejenom, že to dělat musíme, ale zároveň chceme. Lidská práce bude i nadále součástí výroby, avšak nyní je situace na trhu práce špatná. Proto se snažíme dát lidem stabilní zaměstnání tak, abychom neměli sezonní výkyvy. Chceme mít automatizovanou výrobu, kde bude práce zaměstnance bavit a nebude pro ně tak fyzicky náročná. V tom je smysl automatizace.

Kvůli sezonní výrobě jste v létě 2011 museli část zaměstnanců propustit. Byli jste od té doby nuceni tohle udělat znovu?

Už ne. Bylo to způsobeno trhem, protože přes letní měsíce máme méně zakázek. Řetězce naše zboží sice nabízejí, ale nenakupuje se tolik kvůli dovoleným. Tehdy jsme neměli tolik zakázek, a tak nebylo jiné řešení než takto dramaticky snížit výrobu. Sezonnost i nadále pokračuje, ale teď vyrábíme s předstihem do skladů.

Z Blatné a okolí je drtivá většina vašich lidí. I vy ale využíváte zahraniční pracovníky.

Bohužel jsme k tomu nuceni přistoupit. Máme zhruba třicet až pětatřicet agenturních lidí. Většina z nich pochází z Bulharska.

Proč bohužel?

Mým cílem je mít stabilní kmenový personál. U agentury nemáte garantovanou kvalitu pracovníka po stránce morální i profesní. Někteří nejsou ochotní pracovat a nezapojí se do struktury společnosti a tak dále. Jde ale o výjimky, které platí i pro Čechy.

Kolik lidí teď potřebujete?

Od září rozjedeme novou výrobu napařovacích žehlicích prken, kde bude potřeba asi 30 lidí. Rádi bychom je nabrali právě do konce prázdnin. Teď se zdá, že stíháme.

Co dalšího letos plánujete?

Obměnili jsme technologii svařování žehlicích ploch. Nově budeme svařovat laserem, právě jedeme ve zkušebním provozu. Už pracujeme také na novince, díky níž by si mohl zákazník stavebnicovým způsobem navolit to, co na žehlicím prkně chce.

Řekl jste, že řada závodů vaší společnosti napříč Evropou se zavírá. Vy se držíte, dokonce jste tím největším. Čím je to způsobené?

Je to jednoduché pravidlo. Mzdy jsou v České republice na jiné úrovni než v některých evropských zemích. Německé firmy hledají strategické partnery, kteří dokážou vyrábět efektivně a levně.

Kromě výroby tady máte velký sklad. Kam míří výrobky z Blatné?

Výrobky jako takové do celého světa. Západní Evropu a zbytek světa pokrývá centrální sklad v Německu. Východní Evropa se obsluhuje přímo z Blatné. Jde o Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko a postsovětské republiky.

Právě ve východní Evropě se vám od roku 2014 daří.

Ano, zdvojnásobili jsme zde obrat. Byli jsme toho schopni díky naší společnosti Leifheit CZ, která zajišťuje odbyt pro celý tento region. Sídlí v Praze a odtud nabízí zboží. Trochu zaostáváme v Polsku, protože tam značka zatím není tak v povědomí. Ale vypadá to, že zde nyní zaznamenáme nárůst díky akcím, které jsme zde rozjeli, jako jsou třeba reklamy.

Kolik vyvážíte do jednotlivých zemí?

Koncern jako takový nabízí asi 1 275 druhů zboží. Blatná se podílí zhruba 475 produkty. Denně vyvezeme asi 13 velkých nákladních aut. Klíčové země jsou Německo, Rakousko a Švýcarsko. Tam jde 65 procent objemu zboží. V západní Evropě patří naše značka mezi tradiční.

Dlouhodobým problémem pro vás je ale padělané zboží, které se dá poměrně snadno sehnat.

Východoasijské země často nabízejí daleko levnější plagiáty našich produktů. Nejde však o problém jen náš. Bojovat se proti tomu dá jen tak, že uděláme výrobky kvalitně. O naše pravé produkty se nemusíte sedm až osm let starat.

Jak ale z pohledu uživatele poznám, že si kupuji vás, a ne padělek?

Naše jsou v obchodech jasně označeny, většinou mají vlastní úseky.

Pustili jste se do nové strategie marketingu. Znamená to, že vás teď uvidíme častěji?

Určitě, na některých kanálech už běží naše reklamy. Leifheit se oprostil od konzervativní prezentace svých výrobků, teď jsou naše reklamy vtipně laděné.

Co vás k tomu vedlo?

Firma roste s dobou. Vše se rychle vyvíjí a mění. Snažíme se zachytávat trendy, které zákazníka zajímají.