Měl doma dvě děti, když mu odpálili auto. Právníka musela ukrýt policie

V roce 1998 jako právník zastupoval někdejšího majitele pardubické HTT Tesla Miroslava Orla. Zřejmě v souvislosti s tímto případem si ho vyhlédla trojice pachatelů. Z něj i Orla se snažili nejprve dostat miliony korun prostřednictvím výhružných dopisů i telefonátů. Když byli neúspěšní, tvrdě zakročili.

Nejprve v červnu odpálili vůz přímo Orlovi, pak nastražili bombu pod auto jeho bratra a nakonec se zaměřili na Paroulka.

Přestože 90. léta byla divoká a únosy podnikatelů či výhružky nebyly nijak neobvyklé, případ z Blanska veřejnost zaskočil. Paroulek se o svých zážitcích poprvé po dvaceti letech podrobněji rozpovídal pro MF DNES.

Paroulkovi nejprve pachatelé pod luxusní mercedes zaparkovaný před jeho domem nastražili bombu.

„Stalo se to v noci. Měl jsem zrovna doma několikaměsíční dítě a druhé chodilo na gymnázium do třeťáku. Spali jsme a najednou se ozvala hrozná rána. Podíval jsem se ven a viděl jsem, jak mám poničené auto. Byl jsem v šoku, ale po chvíli se mně vlastně ulevilo, že jsem v něm zrovna neseděl,“ rozmluvil se poprvé Paroulek o tom, co si tenkrát s rodinou prožil.

Další výbuch za necelý měsíc

„Auto jsem ale nechal nakonec spravit, i když bylo prakticky zničené místo spolujezdce a proražená střecha. Byl to ale drahý vůz a oprava se vyplatila. Dodnes nevím, o jakou bombu vlastně šlo. Nezajímal jsem se o to, byl jsem rád, že jsme přežili,“ podotkl ještě Paroulek.

To ale ještě nevěděl, že trojice mužů udeří podruhé. V říjnu mu před garáž postavili lahev s propanbutanem a kolem druhé ráno ji odpálili. Tlaková vlna vyrazila garážová vrata a také skleněnou výplň ve dveřích Paroulkova domu.

Jan Paroulek narodil se v roce 1960

absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

doktorský titul získal dokončením postgraduálního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor trestní právo

od roku 1983 působil na prokuratuře, chvíli pracoval na státním zastupitelství

po jmenování státním zástupcem poděkoval ministrovi za důvěru a tohoto místa se vzdal, protože má úzké zaměření, a rozhodl se věnovat advokacii

advokátní praxi zahájil v roce 1994

jeho advokátní kancelář sídlí v Blansku

v praxi se věnuje převážně trestnímu a přestupkovému právu

je ženatý a má dvě dcery, jedna pracuje jako advokátka a věnuje se rodinnému a medicínskému právu, druhá studuje ekonomii na vysoké škole

vlastní několik zbraní, věnuje se myslivosti

„Naštěstí jsem měl dobrého hlídacího psa, který vycítil, že něco není v pořádku, a pěkně řádil. Asi se ho zalekli i pachatelé, jinak by mně bombu možná nastražili až někde do domu,“ myslí si Paroulek.

Psí štěkot Paroulka vzbudil, šel se hned podívat, co se děje. „Otevřel jsem dveře nad garáží a ničeho podezřelého jsem si nevšiml, tak jsem si šel lehnout. A najednou hrozná rána. Vysklená okna, dveře, v garáži další zničené auto, jak se všechno rozletělo. Střepy byly všude,“ vylíčil advokát, co se tenkrát stalo.

Ani tentokrát se nikdo nezranil. Výbuchy ale vystrašily Paroulkovy sousedy. „Začínáme mít obavy o své životy. Při prvním výbuchu jsem si myslel, že jde o náhodu, ale po výbuchu lahve věřím, že si s advokátem někdo vyřizuje účty. Mám strach, aby příště někdo nepřišel o život,“ řekl tenkrát MF DNES starší muž, který bydlel vedle Paroulka.

Podle Vladimíra Matouška, který v době výbuchů sloužil na jihomoravské kriminálce, je tento případ typický pro 90. léta. „Několikrát u nás přistály případy, kdy někomu odpálili auto. Nestávalo se to sice denně, ale nebylo to úplně neobvyklé. Tenkrát si tak lidé vyřizovali účty,“ konstatuje Matoušek.

Tři týdny pod ochranou

Policisté Paroulka s manželkou a dětmi po druhém výbuchu odvezli do bezpečí. Asi měsíc je drželi mimo bydliště, v cizím bytě, kde byli pod neustálou ochranou.

„Bylo to pro nás velmi nepříjemné. Mohli jsme chodit ven, ale ochranka nám byla pořád v patách. Manželka mi ale nenadávala, ani na mě netlačila, abych změnil práci,“ rozpovídal se poprvé Paroulek o tom, jak musel opustit domov.

Kriminalisté viníky vypátrali několik dnů po druhém výbuchu. Jednalo se o trojici mužů ze severu Moravy. Paroulek tvrdí, že je neznal. „Jeden z nich sloužil v cizinecké legii, ale nijak více jsem po tom nepátral,“ popisuje advokát.

Právníkem Miroslava Orla zůstal i nadále, přestože čelil dalšímu problému. Proti Paroulkovi se rozběhlo trestní stíhání kvůli úvěrovému podvodu, které nakonec státní zástupce jako nezákonné zrušil.

Do potíží se dostal i Orel, jehož podnik HTT Tesla vyráběl špionážní radar Tamara, který jako jediný na světě dokázal zachytit „neviditelné“ letouny s technologií Stealth. Čelil obvinění za organizování daňových a celních podvodů v obchodech s naftou. Vyšetřovatelé ale došli k závěru, že obvinění bylo nepodložené a zinscenované patrně s cílem zabránit obchodu s radarem.

Stíhání tak úřady zastavily. Ve vězení ale musel Orel zůstat kvůli úvěrovému podvodu. „Dodnes nevím, jestli spolu výroba radaru, trestní stíhání a bombové útoky souvisely. Možná šlo jen o snahu nás zastrašit a dostat se k penězům. Policie nám nikdy nesdělila motiv pachatelů. Vyšetřování skončilo někde v půli cesty,“ domnívá se Paroulek.

Jeho jméno nicméně nejenom v Blansku budí vzhledem k jeho klientele kontroverze. Zastupoval třeba Martinu Kulíškovou, která podle obžaloby bodla partnera nožem. Ten na následky zranění zemřel, žena ale tvrdila, že si její přítel způsobil zranění sám. Soudy si případ si přehazovaly s různými závěry. Žena odešla s trestem osm a půl roku.

Paroulek také obhajoval muže, který si na internetu koupil znehodnocený samopal. Hrozil mu trest za nedovolené ozbrojování a zakázaný obchod se zbraněmi bez licence. Soud ho nakonec zprostil viny.

Advokát zastupoval i exnáměstka ředitele boskovické nemocnice a bývalého místostarostu Boskovic Lubomíra Petrželku, který byl stíhaný za podvod. Podle obžaloby objednával přepravu stavebního materiálu na stavbu chaty svého nadřízeného. Tím měl společnosti provozující nemocnici způsobit škodu přes sto dvacet tisíc korun. Z trestního stíhání ho ale nakonec Paroulek vysekal.

„Své kontroverzní pověsti jsem si vědom. Dělám trestní právo, takže nebudu obhajovat lidi, kteří chodí po práci ve fabrice domů, letí na zahrádku a pak jdou spát,“ říká Paroulek, který má ve své sbírce několik zbraní. U sebe je ale nenosí, na obranu před dalšími útoky nemyslí. „Když vám bude chtít někdo ublížit, tak to prostě udělá,“ uzavřel.