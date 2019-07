Volné náměstí Blansku dlouho nevydrželo, vyrostou na něm bytové domy

Blanenští radní na konci června v tichosti schválili záměr nabídnout soukromým investorům zhruba čtyři tisíce metrů volných parcel v okolí někdejšího hotelu Dukla k výstavbě bytových domů. Zájemci mohou posílat nabídky do 2. srpna.

„V dlouholetém záměru je vize toto území zastavět. Zhruba před rokem přišla na město nabídka investora s plánem zástavby. Teď tak jen došlo ke zveřejnění záměru,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha (ODS). Ubezpečuje, že nejde zatím o nic závazného, protože konečné slovo budou mít zastupitelé.

Starostu nechávají klidným reakce části obyvatel, že se jedná od radnice o podpásovku, když se po peripetiích vybudovalo v centru volné prostranství, které se teď obestaví. A že o plánu zástavby vedení města s občany nediskutovalo. „Diví se ti, co se diví pořád a třeba kritizovali už samotnou demolici hotelu,“ prohlásil Crha.

Záměr zástavby v územním i regulačním plánu skutečně existuje, nicméně přístup k této lokalitě se za posledních dvacet let opakovaně mění. Střídají se záměry na zachování volné plochy s těmi na její zastavění.

Střed města díky volnému prostoru ožil, namítá opozice

Naposledy nabízelo město pozemky soukromým investorům v roce 2013. Tehdy ovšem o plochu o velikosti zhruba devíti tisíc metrů čtverečních včetně zchátralého hotelu Dukla nikdo neměl zájem.

Dnes je situace jiná. Developeři nemusí řešit zátěž jménem Dukla, ale město jim nabízí „jen“ plochy v okolí, kde můžou prakticky hned začít stavět.

Záměrem radnice, aby tam vyrostly až pětipodlažní bytové domy s obchody v přízemí, se už zabývala i investiční komise. Veskrze není proti, nicméně dala vedení Blanska několik připomínek.

„Řešili jsme masivnost zástavby, aby nebyla až příliš velká, parkování, kdy budou muset vzniknout stání pro auta pod zemí, a pak především čtvrtou budovu, která by měla vyrůst na parkovišti směrem na jih k úřadu. Tam může totiž vzniknout problém kvůli potoku pod zemí,“ vysvětlil člen komise a opoziční zastupitel Stanislav Navrkal (KSČM).

Od hlavní opoziční síly v zastupitelstvu, hnutí ANO, ale zaznívá na plány vedení města kritika, tak jako v minulosti při proměně prostranství po Dukle.

„Postupuje se nekoncepčně, je zde promarněná příležitost celé centrum komplexně a co nejlépe upravit. Tím, že se tam bude dál stavět, natáhne se do centra další doprava a nijak se nezklidní. Střed města dnes alespoň trochu díky prostranství po Dukle ožívá, ale jinak je tady mrtvo,“ podotkl zastupitel za ANO Jan Nečas.

Co bude s prostranstvím po zbořeném hotelu?

Zmizet nakonec může i samotné prostranství po Dukle, jehož úpravy už stály zhruba deset milionů korun a dosud není ani po čtyřech letech od demolice hotelu zcela dokončené. Chybí slibovaná kavárna a ani poslední výběrové řízení na firmu, která by ji postavila, nebylo úspěšné.

Bez využití je také stále suterén po zbořeném hotelu, pro který město pořád marně hledá nájemce. Přímo ve vyvěšeném záměru na zástavbu parcel kolem prostranství se píše, že se má investor vyjádřit i k tomu, jak bude výhledově vypořádána plocha po Dukle.

Podle Crhy ale město investicí do úprav nevyhodilo zbytečně miliony z městského rozpočtu a ani dalších pět za kavárnu nebude zbytečných.

„Od začátku je to vedené jako dočasná stavba. Sám ale odhaduji, že prostranství bude takto sloužit delší dobu, klidně dvacet let, že se tedy v blízké době nezastaví, pokud vůbec někdy,“ míní starosta s tím, že v případě prodeje se tato městská investice promítne do ceny pozemků.

O konkrétním využití prozatím nechce mluvit ani první místostarosta František Hasoň (KDU-ČSL). „Nedokážu říct, co tam bude. Teprve uvidíme, co nám řekne urbanista. V současné době se zpracovává na celou lokalitu územní studie, kterou se budou muset investoři při svých plánech také řídit,“ řekl Hasoň s tím, že by měla být hotová letos na podzim.

„Záměr jsme vyvěsili teď, protože je dobrá ekonomická situace,“ dodal místostarosta.

