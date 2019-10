Zkušební provoz skončil, Blanka má po čtyřech letech kolaudační razítko

„Nastupoval jsem do funkce s tím, že dlouhá, a pro Pražany mnohdy nepříjemná, kapitola tunelu Blanka se musí co nejdříve uzavřít. A to se nám dnes podařilo,“ řekl náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Za čtyři roky projelo tunelem 135 milionů aut.

Hlavním důvodem zdržení kolaudace podle něj byl odchod dodavatele technologického vybavení a původního zajišťovatele zkušebního provozu ČKD PRAHA DIZ. Celkové dokončení a úpravy dodaných zařízení představovaly velkou část zkušebního provozu. Ten podle Scheinherra sloužil hlavně k tomu, aby odhalil případné nedostatky a pomohl zautomatizovat správu a údržbu tunelů.

Radní také odmítl, že by za chybějící razítko mohla i podmínka dostavby městského okruhu.

„Právní rozbor magistrátního odboru pozemních komunikací a drah konstatoval ve vypořádání, že podmínka je neadekvátní a neměla být ani zmíněna ve stavebním povolení. Praha nemůže zajistit stavbu jiného subjektu, což je v tomto případě Ministerstvo dopravy – ŘSD,“ podotkl radní.

Pro řidiče se tímto krokem podle Scheinherra nic nezmění, úlevu však pocítí magistrátní úředníci. Správu a běžnou údržbu komplexu bude mít totiž nově na starost Technická správa komunikací, která má zkušenosti s provozem dalších pražských tunelů.

Soubor staveb Městského okruhu mezi Malovankou a Pelc-Tyrolkou neboli tunelový komplex Blanka stál Prahu 41,7 miliard. Ročně navíc stojí údržba tunelu 150 milionů ročně.

Praze stále ještě chybí zmiňovaná část okruhu. „Optimistický předpoklad zahájení pokračování Městského okruhu je 2023/2024. Dokončen by potom byl po roce 2030,“ uvedl Scheinherr.

Podle něj jde ale jen o předběžné odhady, které se odvíjí například od projednávání územního rozhodnutí a stavebního povolení a počtu obstrukcí.