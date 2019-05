VIDEO: Do Brna přiletěl legendární americký vrtulník Black Hawk

Vrtulník, který v Brně přistál, je svého druhu jediný mimo území Spojených států. Jedná se totiž o civilní stroj, vojenské má kupříkladu ve výzbroji slovenská armáda. A ten civilní, který je teď v Brně, právě na Slovensku, využívají k výcviku pilotů.

„Black Hawk má rozpětí rotoru přes šestnáct metrů, jeho samotná délka je takřka dvacet metrů a výška pět metrů. Dosahuje maximální rychlosti 290 kilometrů v hodině,“ přiblížila Barbara Hrdá za firmu Czechoslovak Group, která do Brna vrtulník přitáhla.

Americký pilot Nelson Herrera, který společně se dvěma dalšími vojáky s vrtulníkem do Brna přiletěl, na něj nedá dopustit. „Je to nejlepší stroj, s jakým jsem kdy létal, opravdu je skvělý,“ uvedl pilot, který do kabiny Černého jestřábu usedá už šest let.

Zatímco on dosud s vrtulníkem na misích na Blízkém východě nebyl, jeho kolega Eddie Rodriguez ano. „Byl v Afghánistánu i Iráku,“ doplnil Herrera.

Slavnou helikoptéru budou moci z blízka vidět návštěvníci na Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET, který startuje ve středu a potrvá do soboty.

Konkrétně na vrtulník narazí ve venkovní expozici European Air Services, kde bude vystaven společně s dalšími obrněnými vozidly. „Chceme ukázat, že nemáme jen pozemní stroje, ale i vrtulníky,“ dodala Hrdá.