Pardubická radnice chystá pomoc basketbalu, proběhne po etapách

Pardubický basketbalový klub dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu v české nejvyšší soutěži. Jenže jeho šéfové nejsou úplně spokojeni s tím, kde hrají.

Původní domov na Dukle začíná chátrat a nesplňuje podmínky ligy, hala Dašická je dost malá a využití enteria areny nedává ekonomický smysl.

„Jako A-tým samozřejmě nemůžeme hrát nejvyšší soutěž na Dukle, tam to už dávno nesplňuje parametry. Máme ale problémy i v hale Dašická, která je krajská. Nároky na NBL se totiž týkají i médií, parkování, liga teď soutěží instalaci systému videorozhodčího. Kde ho máme instalovat? Na Dašické, nebo na zápasech v aréně?“ ptá se šéf BK JIP Pardubice Pavel Stara.

„Ani v jednom z těch zařízení nemáme domácí zázemí. Trénuje se na Dukle a na Dašické, nějaké zápasy hrajeme v aréně. To jsou obrovské vícenáklady. Je pro nás strašně důležité, aby nám město dalo jasný signál, jak se máme zachovat,“ doplnil manažer Stara.

Podle náměstka primátora pro sport Jakuba Rychteckého však už existuje plán, jak klubu významně pomoci. A to v relativně krátké době.

„Jako první vidím větší využití enteria areny ze strany basketbalistů. Už proběhla první schůzka se zástupci hokejového klubu o vzájemné spolupráci. Priorita je, aby hokejisté uvolnili nějaké prostory v aréně, kde by basketbalisté mohli mít své zázemí, aby nemuseli stále všechno převážet,“ řekl Rychtecký.

Ovšem to by podle něho měl být jen první krok, který by řešil aktuální stav. Výhledově do dvou tří let by radní rádi spustili velký projekt zhruba za miliardu s názvem Dukla sportovní. V rámci něj by se postupně měl výrazně zvelebit celý areál na sídlišti Dukla včetně atletického stadionu.

„Hned v první fázi počítáme s opravou basketbalové haly, do které sice v posledních letech menší částky investujeme, ale jasné je, že rekonstrukci potřebuje,“ doplnil politik z ČSSD.

Ovšem i třeba podle nového kouče hráčů BK JIP Kena Scalabroniho daleko více parády udělá zcela nová hala.

„Šest let jsem byl v německém Bamberku, jednom z top týmu Bundesligy. Je to město, kde žije 75 tisíc lidí. Hráli jsme ve školní tělocvičně, bylo to něco jako Dašická. Omezovalo nás to v rozvoji a Bundesliga rozhodla, že zvedne ligové standardy,“ uvedl Američan s tím, že radní bavorského města sportu následně velmi pomohli.

Halu pro basketbalisty poskytne Dukla sportovní

„Investovali do mládeže, lidí, rozvoje. Ne jen do basketu. Postavili halu asi pro 6 500 tisíce lidí. Sponzoři se prali o to, aby se tam dostali, ze zápasů se stala společenská událost a na lístky se musí nyní čekat,“ doplnil zkušenost Scalabroni.

Ovšem zdá se, že i toto přání by mohlo být za nějaký ten rok ze strany magistrátu vyslyšeno.

„V druhé etapě Dukly sportovní plánujeme výstavbu zbrusu nové haly pro míčové sporty s kapacitou zhruba 3700 lidí. Podle odhadů by stála přes 200 milionů,“ řekl Rychtecký s tím, že město má šanci získat dotace od státu, lépe řečeno od nedávno založené Národní sportovní agentury.

„Chceme být připraveni na možnost čerpání. Proto připravujeme projekt Dukla sportovní velmi intenzivně. Blížíme se zisku územního rozhodnutí, projekt rozhodně neusnul,“ dodal Rychtecký.

Horší už je, že radní by měli co nejdříve také investovat do opravy Letního stadionu, začalo se mluvit o modernizaci arény a také plochodrážní stadion ve Svítkově má nejlepší roky za sebou. Basketbalisté se tak jen připojili k dalším klubům.

„Dneska i malá bundesligová města jako Oldenburg mají arénu a své tréninkové zařízení. Všechno je to o rozvoji; lidé mají očekávání, chtějí za své peníze víc. Pardubice teď mají možnost nastavit v Česku standard. Profitovat z toho budou nakonec všichni: hráči, klub, město i sponzoři. Musí se to stát,“ dodal trenér Scalabroni.