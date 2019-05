Násilník v baru mlátil muže pěstí do hlavy, pak si vzal pivo a odešel

Neznámý muž napadl poškozeného v noci na středu 8. května v libereckém baru Caffé Panda.

Na záznamu je vidět čtveřice mužů, kteří sedí u jednoho stolu. Chvíli po tom, co jeden z nich odchází, se útočník pustí do muže sedícího na lavici. Pěstí jej mlátí do hlavy. Agresor si pak bere pivo, gestikuluje směrem k baru a trojice je na odchodu.

Policie nyní po mužích pátrá. Zajímá ji především samotný násilník a jeho společníci.

„Kromě těchto lidí byli v baru i další návštěvníci, které tímto žádáme o spolupráci při vyšetřování případu. Zejména pak další dva muže ve věku do třiceti let, kteří v době konfliktu procházeli okolo. Jeden z nich měl na sobě světle zelenou mikinu a druhý mikinu černou s oranžovým obrázkem na levé straně hrudi,“ přiblížil policejní mluvčí Vojtěch Robovský.