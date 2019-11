Dostával jsem ze všech stran, řekl muž pobodaný před diskotékou

„Co tu smrdíš, ty smažko.“ Právě tento výrok podle spisu dramatický střet v noci 30. dubna 2017 na dvoře u rakovnické diskotéky rozpoutal.

„Obžalovaný v jeho průběh vytáhl nůž o délce čepele 22 centimetrů a poškozenému zasadil 17 bodných a řezných ran,“ popsal státní zástupce Martin Suska.



Napadený muž, místní podnikatel, inkasoval rány mimo jiné do břicha a ztratil při tom dva a půl litru krve. „Smrt mohla nastat i následkem šoku z krevních ztrát,“ upozornil státní zástupce.

Zraněnému zachránil život zásah chirurgů, několik dní strávil v kómatu. Celkem se léčil rok, problémy mu přetrvávají dodnes.

Sonnleitner z místa činu utekl a zamířil do Mostu. Před policií a justicí se skrýval až do letošního října. Krajský soud v Praze v době, kdy Sonnleitner kličkoval před spravedlností, rozhodl v kauze v jeho nepřítomnosti. Za pokus o vraždu ho poslal na 12 let za mříže a verdikt potvrdil i Vrchní soud v Praze.

Jednal jsem v sebeobraně, tvrdí obžalovaný

Sonnleitner poté, co se letos v říjnu ocitl ve vazbě, využil svého práva a požádal o nový proces. V něm vypovídal odlišně, než uvádí obžaloba. Tvrdí, že jednal v sebeobraně.

V inkriminovaný večer Sonnleitner podle svých slov popil tatranský čaj a pivo. Před diskotékou prý poté zahlédl muže, jenž srazil na zem dalšího člověka. Obžalovaný se oběti prý chtěl zastat, útočníka okřikl a posléze vyndal nůž.

„Prostě jsem s ním šmidlal, ale nebodl. Poškozený řekl, že mi nůž nepomůže a stejně dostanu přes držku,“ popisoval střet obžalovaný. Podle jeho verze událostí jej sok poté bil pěstmi, hodil do popelnic, upadl na něj a zalehl.

„Dusil mne, bodl jsem. Nepomohlo to, tak jsem ho bodl ještě větší silou. Něco zašeptal a pak jeho útok ustal,“ řekl Sonnleitner.

Z Rakovníka prý ujel ze strachu ze msty přátel oběti, rány z bitky si nenechal ošetřit ani v Mostě a skryl se v ilegalitě.

Rány šly ze všech stran, popsal napadený muž

Jinak události ve čtvrtek líčil pobodaný. Vypověděl, že si tehdy na diskotéku zašel půjčit zapalovač a na dvoře kouřil jointa. Poté z baru vyšel Sonnleitner a s ním tři muži. Ti ho prý začali provokovat a strkat.

„Chtěl jsem je odradit od napadení, udělat dojem,“ řekl poškozený.

Jednoho z provokatérů tak prý srazil pěstí, dalšího setřásl ze zad a poté došlo na souboj s obžalovaným, který měl v ruce nůž.

„Udeřil jsem ho, to netajím. Chtěl jsem ho držet od těla, ale nemohl jsem odejít. Jeho ruce létaly a dostával jsem rány ze všech stran,“ popsal napadení.

Toho, že je vážně zraněn, si všiml až po několika okamžicích. „Vyhrnul jsem si tričko a viděl vyhřezlá střeva. První pomoc mi poskytli dobrovolní hasiči, čekal jsem pak na sanitku, ztrácel vědomí,“ líčil poškozený. Na otázky soudu připustil, že dřív trénoval amatérský box.

Hlavní líčení pokračuje výslechy svědků, přátel oběti i obžalovaného a prováděním dalších důkazů. Předsedkyně senátu jednání naplánovala na tři jednací dny.