VIDEO: Muž po roztržce před barem surově kopal ležícího soka do hlavy

Potyčku před jedním z barů v břeclavské části Charvátská Nová Ves zaznamenal v noci na sobotu operátor městského kamerového systému.

„Muži se mezi sebou nejprve napadali slovně, ale posléze osmadvacetiletý muž zaútočil na o rok mladšího muže i fyzicky,“ sdělila mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.

Po několika úderech a kopech skončil mladší z mužů na zemi, tím však šarvátka neskončila.

„Útočník pokračoval v úderech pěstí, které mířil do hlavy napadeného. To mu však nestačilo, a tak jej i přes to, že se muž nebránil, opakovaně brutálně kopal do hlavy až do chvíle, kdy napadený zůstal bezvládně ležet,“ popsala Rigó.

Strážníci byli na místě do tří minut, pro muže ležícího na zemi přijela záchranka. „Muž byl při vědomí, s otřesem mozku jsme jej odvezli na chirurgii do břeclavské nemocnice,“ informovala mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Útočníka, který nadýchal téměř jedno promile alkoholu, zadrželi strážníci a předali jej státním policistům.

„Případem se zabýváme. Nikoho jsme ještě neobvinili, ale zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z výtržnictví a ublížení na zdraví,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová. Dodala, že důvod roztržky mužů není znám.