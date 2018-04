Biskupové kritizují hru se znásilňujícím Ježíšem, píšou o rouhání

Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v Česku se hrou chorvatského režiséra Olivera Frljiče zabývali na zasedání v Nitře.

Následně zaslali otevřený dopis brněnskému primátorovi Petrovi Vokřálovi (ANO), jelikož město přispívá na festival Divadelní svět, na němž má být kontroverzní inscenace předvedena.

Kardinál Dominik Duka, který je předsedou České biskupské konference, označil uvedení hry za výprodej křesťanství a jeho ideálů.

„Takto pojaté divadelní představení je urážkou nejen českých občanů - křesťanů, ale také muslimů a v neposlední řadě všech občanů naší země,“ doplnil Duka.

Biskupům na představení, které pojednává o násilném střetu kultur, vadí diskutovaná scéna, v níž Ježíš znásilní muslimku. To je podle nich z křesťanského hlediska rouhání a lidsky neakceptovatelné.

Diskuze společnost posouvá dál, píšou divadelníci

Zároveň biskupové v reakci na uvedení hry oznámili, že nemohou převzít záštitu nad projektem Re:publika, který je rovněž podpořen brněnským magistrátem a připomíná 100 let od vzniku Československa. Biskupové se zároveň odmítají zúčastnit akcí spojených s festivalem.

Martin Glaser, který je ředitelem Národního divadla Brno i celého festivalu, hru hájí.

„Ta zmiňovaná scéna není realistickým zpodobněním nějakého faktu. Všichni víme, že se to nemohlo stát, je to obraz. Jedna postava symbolizuje jednu kulturu a druhá představuje jinou. To, že jsou obě kultury v nějakém násilném vztahu, je právě tématem celé hry,“ vysvětluje.

Zastání našli organizátoři festivalu u ostatních divadel.

„Snad jen malé děti si myslí, že to, co nevidí, neexistuje. Malé děti je třeba chránit před obrazy násilí a ponechat je v iluzi idylického světa. Proč je ale třeba chránit dospělého diváka? Dospělého člověka, který ví o záludnostech a krutosti světa své,“ napsala Asociace nezávislých divadel (AND).

„Naopak, silná i negativní témata je třeba zpracovávat a ukazovat. Ta pak způsobují nejen emoce, ale také podněcují diskusi. A to je to, co společnost posouvá dál,“ dodává AND.

O stažení hry chtěli na brněnském zastupitelstvu hlasovat lidovci a komunisté, ale neuspěli.

„Byli jsme svědky pokusu ovlivnit svobodu dramaturgické rady, která sestavila program festivalu. Hru uvedeme, takže přímo k potlačení svobody naštěstí nedošlo, ale je to velmi nebezpečný signál,“ poznamenal Glaser.