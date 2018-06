Z reklamních orlů u D1 se stala umělecká díla. I tak ale musejí zmizet

Ve Španělsku jsou od roku 1956 obdobné velkoplošné reklamní poutače ve tvaru býka. S omezováním reklamy u silnic se tito býci začali zvětšovat a přesunuli se dále do krajiny. Když v roce 1994 vláda nařídila reklamu odstranit, vyvolalo to protesty. Zvířata se postupně zažila jako neoficiální symbol Španělů. Nejvyšší soud nakonec rozhodl, že sochy mohou zůstat, pokud se „vhodně zasadí do krajiny“. V zemi jich zůstalo přes osmdesát.