Petice zapůsobila. O nových obchodech Choceň rozhodne až po volbách

Místním se nelíbí, že by přišli o městskou zeleň, jejíž součástí je lesík, který městu dodává klid před rušným silničním obchvatem. Jejich petici podepsalo už bezmála 1 200 lidí z celkového počtu devíti tisíc obyvatel města.

„Tentokrát je petice mnohonásobně silnější než před deseti lety. Má daleko víc argumentů, než bylo tehdy známo,“ srovnává situaci s před zhruba deseti lety zastupitelka města Dagmar Bláhová.

Spor totiž odstartoval už tehdy. Agile si mezi lety 2006 až 2009 s Chocní vyjednala smlouvu o smlouvě budoucí a na městský účet složila jistinu dva miliony korun. Na to obyvatelé taktéž reagovali peticí. Obchodní dům s marketem Billa se ale stavět nezačal a v roce 2012 platnost této smlouvy vypršela.

„Je to úplně nesmyslný nápad. Už jen proto, že u Českých drah má být vybudováno jiné obchodní centrum,“ stěžoval si jeden z členů petičního výboru Vlastimil Jurčík v reportáži České televize.

V Chocni se příští týden koná veřejné zasedání zastupitelstva, ale starosta Miroslav Kučera už dopředu avizoval, že na jednání nebude tento prodej pozemků projednáván. Podle nejnovějších informací čeká rozhodnutí až na nové zastupitelstvo, které lidé zvolí v říjnu.

Choceň obchodní centrum potřebuje

Firma Agile část pozemků v místě vlastní, dalších 2 800 metrů čtverečních chce od města koupit za tisíc korun za metr čtvereční. Chce stavět supermarket Billa a další dva obchody se spotřebním zbožím. Podle jednatele firmy Josefa Krejčíka mají organizátoři protestů mylné informace.

„Choceň obchodní centrum potřebuje, lepší lokalita tu není. Je to všechno divadlo jedné paní,“ řekl Krejčí Českému rozhlasu. Starší geologický průzkum je podle něj v pořádku, další firma znovu zadala. „Hotový bude za několik týdnů,“ dodal jednatel.

Místo plánovaného obchodu se nachází u okružní křižovatky. Za mnoho let již plotem ohraničený pozemek zarostl různou vegetací. Kromě stromů jsou na pozemcích firmy k vidění ještě betonové panely. Autoři petice se obávají, že kvůli stavbě zmizí bezbariérový přístup k zástavbě na Tocháčkově kopci.

„Výstavba má začít likvidací zeleného pásu a odbagrováním zeminy do hloubky přes deset metrů. Podle zprávy z roku 2006 pro krajský úřad by se kácení týkalo 135 stromů v hodnotě přes tři miliony korun,“ stojí v dokumentu vydaném petičním výborem.

Kromě stromů a rostlin lze v místě nalézt i méně vábná zákoutí plná odpadků. Informace o plánech na výstavbu marketu se mohou zájemci dočíst i z cedule na stromu vedle chodníku. Nákres s přesným popisem stavby se však stal i místem, kde si lidé vyměňují své názory. A to někdy i poměrně neotřelým a nespisovným způsobem.

Odpůrcům záměru stavby se také nelíbí, že by se měla „ukrojit“ spodní část kopce. Ten nyní ohraničuje louka a stromy, které na svém okraji rostou na příkrém svahu. Složení půdy je částečně písčité a místní tak mají obavu, že po zásahu stavebních strojů by se v kombinaci s podzemní vodou mohla část kopce dát do pohybu. Ostatně problémy s podložím měla řada obyvatel již při zakládání svých domů na počátku tohoto století, kdy na kopci přezdívaném „Tochajda“ začala vyrůstat první zástavba.