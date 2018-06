Zdražení koupaliště pro neplatiče odpadů vyvolalo v Bílině vášně

„Ani ve snu mě nenapadne se tam jít letos koupat. Nedám za 4 lidi skoro 500 korun za vstup,“ napsala na Facebook třeba Monika Hlaváčková (o zavedení vyššího vstupného jsme psali v článku Dlužníci za odpad zaplatí na koupališti v Bílině dvojnásobné vstupné).

Dalším se nelíbí i to, že nic nedluží, avšak jsou to oni, kdo se musí starat a pro průkaz na slevu si dojít. „Proč by si někdo, kdo nedluží, měl ještě vyběhávat potvrzení, že nic nedluží?“ diví se Štěpánka Dlasková.

Radnice si ale stojí za svým. „Převážná většina občanů chodí poplatky za odpad platit na pokladnu osobně, takže si mohou průkaz rovnou vyzvednout. Nemyslím si, že by to pro ně byla nějaká zátěž. Navíc už se nám stalo, že si pro průkaz přišli i lidé, kteří měli dluh a uhradili ho,“ argumentuje místostarostka Vendula Vodičková.

Někteří obyvatelé města krok radnice naopak vítají. „Přijde mi naprosto v pořádku zvýhodnit občany města, kteří poctivě platí za odpad, a nestavět je na úroveň osob, které dluží. Stát, potažmo státní správa by měl své občany motivovat, a tady se to daří,“ míní Ondřej Baumgartner.

Radnice očekává i pokles krádeží na koupališti

Vstupné na koupališti Kyselka zdražilo na 120 korun. Zdražení se týká jen dospělých, o slevu nemusejí žádat děti, studenti, senioři ani držitelé ZTP průkazu.

„Vstupné pro tyto osoby zůstává nezměněné,“ potvrzuje vedoucí finančního odboru Michaela Vršková.

Kdo má odpad uhrazený, může si průkaz na poloviční slevu vyzvednout na radnici.

„Zvýhodněné vstupné je určené občanům bez závazku vůči městu a pro lidi s trvalým bydlištěm v Bílině. Tímto opatřením chceme návštěvníkům zajistit prostředí, kde budou moci klidně odpočívat a relaxovat,“ říká místostarostka Vodičková.

„Očekáváme i pokles krádeží osobních věcí, které byly v předešlých sezonách časté. Nechceme, aby areál navštěvovali lidé, kteří nerespektují pravidla slušného chování,“ dodává Vodičková.

Podle ní jde o benefit pro slušné občany Bíliny, kteří plní své závazky vůči městu.

Komunální odpad se v Bílině platí od roku 2002 a jednoho občana stojí 500 korun ročně.

Město eviduje na poplatku dluh 18,7 milionu a pohledávky se snaží vymáhat exekučně. To se mu ale moc nedaří, ročně v průměru vymůže jen 688 tisíc.