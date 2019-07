Kolony jsou nesnesitelné. Vrty zkoumají, zda v Bílině může být tunel

V rámci průzkumu bylo v různých lokalitách města provedeno celkem pět vrtů, jejichž hloubka se pohybuje v rozmezí od 30 do 45 metrů.

„Dávali jsme souhlas k provedení celkem osmi vrtů, většina z nich už proběhla. V současné době probíhají poslední tři, pět už je ukončeno a jen se v nich sledují a měří určité hodnoty,“ sdělila starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Jedna z vrtných soustav stála například na travnaté ploše u centrální školní jídelny, tedy v blízkosti hlavní silnice I/13. Další z geologických vrtů pak proběhl na travnaté ploše u bývalé Seby na rohu ulic Břežánská a Důlní.

Průzkum, který v Bílině probíhá, zadalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a je součástí technicko-ekonomické studie takzvané varianty Z obchvatu města.

Tato varianta počítá s tunelem pod střední částí města a využitím stávající silnice I/13 v okrajových částech. Studie by měla určit, zda je právě toto řešení reálné.

Výsledky průzkumu budou k dispozici do konce července

„Na základě pověření ministerstva dopravy v současnosti probíhá geotechnický průzkum, jehož výsledky a doporučení budou podkladem pro dokončení studie. Výsledky bychom měli mít k dispozici do konce července, kompletní výsledky studie včetně technického návrhu a ekonomického posouzení pak začátkem příštího roku,“ řekl před časem mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Pokud vše dobře dopadne a varianta Z bude schválena, začít stavět by se mohlo v roce 2025. To by jistě ocenili řidiči, hlavní tah I/13 z Teplic do Mostu je totiž v Bílině denně přetížený a tvoří se zde kolony.

A lepší to nebude, právě tu začíná oprava silnice a kolony budou ještě delší.