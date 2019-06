Pod středem Bíliny by mohl vést tunel, variantu nyní zkoumá nová studie

Plánovaný obchvat Bíliny, po kterém zdejší obyvatelé volají déle než třicet let, se o krůček přiblížil. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako jeho investor vytváří technicko-ekonomickou studii takzvané varianty Z, která počítá s tunelem pod střední částí města a využitím stávající silnice I/13 v okrajových částech.

Studie by měla určit, zda je toto řešení reálné. Pokud vše dobře dopadne, v roce 2025 by se mohlo začít stavět.

„Na základě pověření ministerstva dopravy v současnosti probíhá geotechnický průzkum, jehož výsledky a doporučení budou podkladem pro dokončení studie,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký s tím, že až výsledky průzkumu určí další postup.

„Výsledky bychom měli mít k dispozici do konce července, kompletní výsledky studie včetně technického návrhu a ekonomického posouzení pak začátkem příštího roku,“ doplnil Studecký.

„Věříme, že varianta Z bude pro řešení silnice I/13 v Bílině nejlepší. Uvedené datum je odhadovaným předpokladem, který bude upřesňován na základě dalších informací získaných v rámci procesu přípravy a vývoje právních předpisů,“ doplnil Studecký.

Tunelové řešení průtahu městem je i podle starostky Bíliny Zuzany Schwarz Bařtipánové (ANO) nejschůdnější variantou.

„Podloží pod silnicí prý není ideální, ale technicky to řešitelné je. My se jednoznačně přikláníme k tunelu pod hlavní silnicí. Pokud by nebyl možný, další variantou je pak takzvaná východní varianta obchvatu města,“ připomněla starostka starší variantu, která však byla v minulosti vyhodnocena jako neefektivní.

Kolik by plánované tunelové řešení stálo, se zatím neví. Relevantní odhad stavebních nákladů totiž není k dispozici. „Bude ale součástí studie, která bude dopracována na základě výsledků geotechnického průzkumu,“ podotkl Studecký.

ŘSD nyní prověřuje pouze tunelovou variantu

S jinou variantou než s tunelem pod silnicí I/13 teď ŘSD nepočítá, i když obě předchozí ještě nevyloučilo.

„Nyní prověřujeme jen tunelovou variantu. Studie, ať už budou její výsledky a doporučení jakékoliv, bude po dokončení předložena Centrální komisi ministerstva dopravy k rozhodnutí o dalším postupu,“ uvedl Studecký.

„Dokud ale nebudou známy výsledky studie včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a neproběhne proces EIA, nedají se žádné varianty vyloučit. Nicméně se ukazuje, že varianta východní obchvat není kvůli své délce efektivní a varianta X, jež počítá s tunelem a dlouhou estakádou, má vysoké stavební náklady,“ vysvětlil mluvčí.

Situace se zhoršuje a je potřeba ji řešit, říká starostka

„Proto prověřujeme variantu Z s tunelem pod střední částí města a využitím stávající silnice v okrajových částech, která se snaží eliminovat nevýhody obou variant,“ dodal Studecký.

Podle Schwarz Bařtipánové je načase, aby se s dopravní situací v Bílině něco udělalo. Řidiči tu totiž denně popojíždějí dlouhé minuty v kolonách.

„Situace se dlouhodobě zhoršuje a je potřeba ji řešit. Přestože jsem optimista, nevěřím, že by se mohlo začít stavět v roce 2025. I kdyby to ale bylo o 5 let později, tak za to budeme rádi. Budeme dělat vše, co bude v našich silách, aby co nejdříve padl konečný verdikt,“ sdělila starostka.